Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Δύο άτομα σκοτώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένα μικρό στροβιλοφόρο δικινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη στο αεροδρόμιο David Wayne Hooks στο Σπρινγκ, προκαλώντας πυρκαγιά και μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Here’s what we know about the deadly plane crash:

– 2 people (an older man and older woman) the sole occupants on board a Cessna 340, have died

– Headed to Lubbock from Tomball

– Crashed four minutes after takeoff @KPRC2 pic.twitter.com/JdUObPogIY — Jaewon Jung (@jaewonnews) September 28, 2025

Οι αρχές ανέφεραν ότι το αεροσκάφος, ένα δικινητήριο Cessna 340 του 1972 με αριθμό ουράς N269WT, απογειωνόταν με κατεύθυνση προς βορρά, όταν παρουσίασε μηχανικά προβλήματα. Ο πιλότος προσπάθησε να επιστρέψει για προσγείωση, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στον διάδρομο προσγείωσης και συνετρίβη στο έδαφος του αεροδρομίου.

Και τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο, τα οποία περιγράφονται ως ηλικιωμένοι, σκοτώθηκαν επί τόπου. Η ταυτότητά τους δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν γρήγορα για να σβήσουν τις φλόγες από τα συντρίμμια, και η σκηνή παραμένει υπό έρευνα. Η FAA και η NTSB αναμένεται να αναλάβουν την έρευνα για τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου.

Η συντριβή συνέβη γύρω στις 12:13 μ.μ. στο νότιο άκρο του διαδρόμου προσγείωσης, στο τετράγωνο 20800 της Stuebner Airline Road. Η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών κτιρίων και μιας δενδροκαλλιέργειας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να καταπολεμήσουν τις φλόγες.

Receiving preliminary information of an aircraft crash at David Wayne Hooks Airport, 20803 Stuebner Airline. Aircraft is reportedly engulfed in flames. EMS/FD en route to the scene. Unknown information on occupants. @TxDPS has been notified. #HouNews pic.twitter.com/vjWvE6GE2K — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) September 28, 2025

Δύο νεκροί από την πτώση του δικινητήριου αεροπλάνου

Ο σερίφης Εντ Γκονζάλες ανέφερε ότι δύο άτομα πιστεύεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Κλάιν ανέφερε ότι το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν ένα Cessna 340, το οποίο «κατέκαψε» στις φλόγες μετά την πτώση του περίπου μισό μίλι νότια του αεροδρομίου.

Μονάδες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Κλάιν, την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Σπρινγκ και την 16η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Κομητείας Χάρις ανταποκρίθηκαν στο συμβάν, εστιάζοντας στην κατάσβεση της φωτιάς, την αναζήτηση και διάσωση, καθώς και στην απομάκρυνση των κινδύνων.

«Τα βαθιά μας συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό συμβάν», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Κλάιν σε δήλωσή της. Το τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας έχει ενημερωθεί και θα ηγηθεί της έρευνας για τα αίτια της σύγκρουσης. Οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή, ενώ οι ομάδες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.