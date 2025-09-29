newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:14

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Δύο άτομα σκοτώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένα μικρό στροβιλοφόρο δικινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη στο αεροδρόμιο David Wayne Hooks στο Σπρινγκ, προκαλώντας πυρκαγιά και μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το αεροσκάφος, ένα δικινητήριο Cessna 340 του 1972 με αριθμό ουράς N269WT, απογειωνόταν με κατεύθυνση προς βορρά, όταν παρουσίασε μηχανικά προβλήματα. Ο πιλότος προσπάθησε να επιστρέψει για προσγείωση, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στον διάδρομο προσγείωσης και συνετρίβη στο έδαφος του αεροδρομίου.

Και τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο, τα οποία περιγράφονται ως ηλικιωμένοι, σκοτώθηκαν επί τόπου. Η ταυτότητά τους δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν γρήγορα για να σβήσουν τις φλόγες από τα συντρίμμια, και η σκηνή παραμένει υπό έρευνα. Η FAA και η NTSB αναμένεται να αναλάβουν την έρευνα για τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου.

Η συντριβή συνέβη γύρω στις 12:13 μ.μ. στο νότιο άκρο του διαδρόμου προσγείωσης, στο τετράγωνο 20800 της Stuebner Airline Road. Η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών κτιρίων και μιας δενδροκαλλιέργειας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να καταπολεμήσουν τις φλόγες.

Δύο νεκροί από την πτώση του δικινητήριου αεροπλάνου

Ο σερίφης Εντ Γκονζάλες ανέφερε ότι δύο άτομα πιστεύεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Κλάιν ανέφερε ότι το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν ένα Cessna 340, το οποίο «κατέκαψε» στις φλόγες μετά την πτώση του περίπου μισό μίλι νότια του αεροδρομίου.

Μονάδες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Κλάιν, την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Σπρινγκ και την 16η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Κομητείας Χάρις ανταποκρίθηκαν στο συμβάν, εστιάζοντας στην κατάσβεση της φωτιάς, την αναζήτηση και διάσωση, καθώς και στην απομάκρυνση των κινδύνων.

«Τα βαθιά μας συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό συμβάν», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Κλάιν σε δήλωσή της. Το τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας έχει ενημερωθεί και θα ηγηθεί της έρευνας για τα αίτια της σύγκρουσης. Οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή, ενώ οι ομάδες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street
Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Εκλογές 28.09.25

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο