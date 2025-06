Αεροπλάνο με αρκετούς επιβαίνοντες συνετρίβη στην κομητεία Κόφι στην πολιτεία του Τενεσί, περίπου 100 χλμ. νότια του Νάσβιλ, σύμφωνα με την Τροχαία του Τενεσί.

«Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 16-20 άτομα. Ορισμένοι έχουν μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε κοντινά νοσοκομεία», ανέφερε η τροχαία της εθνικής οδού σε ανάρτηση στο Χ το απόγευμα της Κυριακής. «Πρόκειται για μια ενεργή σκηνή».

Πολλοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί με αεροπλάνο σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ άλλοι αξιολογούνται στον τόπο του ατυχήματος, πρόσθεσε η τροχαία στην ανάρτησή της στο Facebook.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν αεροπλάνο για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου. Αρκετοί έχουν μεταφερθεί με ιατρικό ελικόπτερο σε γύρω νοσοκομεία και άλλοι αξιολογούνται επί τόπου.

Η κατάσταση παραμένει ενεργή σύμφωνα με τις αρχές. Οι διασώστες της Τουλαχόμα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Κόφι ηγούνται των προσπαθειών αντιμετώπισης του συμβάντος. Για την ώρα αντιμετωπίζεται ως αεροπορικό ατύχημα.

Happening Now: Coffee County – THP troopers are assisting @TullahomaPD at the scene of a plane crash on Old Shelbyville Road. Initial reports suggest 16–20 people were on board. Some have been airlifted to nearby hospitals. This is an active scene. Locals officials will update. pic.twitter.com/fAeAa72Wxc

— Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) June 8, 2025