Πλάνα που κόβουν την ανάσα κατέγραψαν την στιγμή που αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Αυστραλία.

Το αεροπλάνο έπεσε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, που παρακολουθούσαν το Avalon Airshow στη Βικτώρια από την Ομάδα Sky Aces Formation.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι το αεροσκάφος έκανε μία περιστροφή στον αέρα, άρχισε να χάνει ύψος και κατέληξε στο έδαφος.

«Το πορτοκαλί αεροπλάνο έκανε μια περιστροφή στον αέρα αλλά δεν ανέβηκε ξανά. Πήγε κατευθείαν στο έδαφος. Είπα στον φίλο μου πριν έρθουμε ότι είχα ένα κακό προαίσθημα πως κάποιο αεροπλάνο θα πέσει και μετά συνέβη αυτό», δήλωσε στην Daily Mail Australia.

Και πρόσθεσε: «Το πλήθος απλώς σώπασε. Ήταν περίεργο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι παρακολουθούσαν τα άλλα τρία αεροπλάνα που έκαναν ξεχωριστά ακροβατικά. Αυτό που συνετρίβη έκανε μία περιστροφή ξεχωριστά από τα άλλα τρία αεροπλάνα. Αν είχε άλλα 2-3 μέτρα θα τα κατάφερνε».

Pilot critically injured after crashing during the Avalon Australian International Airshow, south-west of Melbourne.

Police say emergency services were called to reports a plane had lost control while conducting a demonstration and crashed into the tarmac about 5:15pm on Friday.… pic.twitter.com/CI5bkEdeM1

