newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 22:52

ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του χθες, Τρίτη από τη Λούιβιλ στο Κεντάκι των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) έφτασαν σήμερα στο σημείο για διαπιστώσουν τι πήγε στραβά όταν το αεροπλάνο μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11, ηλικίας 34 ετών, έπιασε φωτιά γύρω στις 5.13 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα) και μετά συνετρίβη.

Ο δήμαρχος της Λούιβιλ Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σημείο της συντριβής.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι  Άντι Μπεσίαρ δήλωσε ότι αναμένει πως ο θλιβερός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Το τριμελές πλήρωμα του αεροσκάφους σκοτώθηκε επί τόπου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Μπεσίαρ κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει στη συνολική αντιμετώπιση της κατάστασης στο σημείο της συντριβής. «Αυτό μας επιτρέπει να κινητοποιούμε πόρους πιο γρήγορα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Περίπου 200 πυροσβέστες και προσωπικό των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 11 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Μπεσίαρ δήλωσε ότι δύο άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση και πρόσθεσε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. «Το αεροπλάνο παραλίγο να συντριβεί σε ένα εστιατόριο-μπαρ. Ήταν πολύ κοντά σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο Ford με εκατοντάδες, αν όχι χίλιους και πλέον εργάτες», δήλωσε ο Μπεσίαρ στο CNN.

«Ήταν πολύ κοντά στο συνεδριακό μας κέντρο, όπου διοργανώνεται μεγάλη έκθεση ζώων, για την οποία υπήρχε προσέλευση του κόσμου».

Οι έρευνες

Το διεθνές αεροδρόμιο στο Λούισβιλ επαναλειτούργησε νωρίς σήμερα, αν και ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης όπου σημειώθηκε το δυστύχημα θα παραμείνει κλειστός για άλλες 10 ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η UPS ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις εργασίες διαλογής δεμάτων στις εγκαταστάσεις της στο αεροδρόμιο την Τρίτη, και στη συνέχεια ακύρωσε μια βάρδια διαλογής σήμερα η οποία συνήθως ξεκινά τα μεσάνυχτα.

Ο Αμερικανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας της αεροπορίας Άντονι Μπρίκχαους δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία ένδειξη που να συνδέει το δυστύχημα με το shutdown στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που διαρκεί 36 ημέρες, και το οποίο έχει επιβαρύνει τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η παραγωγή του αεροπλάνου MD-11 σταμάτησε το 2000 και η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών σταμάτησε επίσημα το 2014. Για τις μεταφορές φορτίων, υπάρχουν περίπου 50 αεροσκάφη MD-11 που διαχειρίζονται οι εταιρίες FedEx και UPS παγκοσμίως, ενώ άλλα δύο αεροσκάφη αυτού του τύπου εξακολουθούν να λειτουργούν.

Ήταν το πρώτο εμπορευματικό αεροπλάνο της UPS που συνετρίβη μετά τον Αύγουστο του 2013, όταν ένα αεροσκάφος Airbus συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, σκοτώνοντας και τα δύο μέλη του πληρώματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Κλιματική αλλαγή
Τραμπ: Το «αντίδοτο» των 10 τρισ. στην πράσινη οπισθοδρόμηση των ΗΠΑ

Τραμπ: Το «αντίδοτο» των 10 τρισ. στην πράσινη οπισθοδρόμηση των ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
Κλαούντια Σέινμπαουμ 05.11.25

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Ρωσία: Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων
Πυρηνικές απειλές 05.11.25

Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Αν δοκιμάσουν πυρηνικά, θα απαντήσουμε»

Αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης, προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μας φοβούνται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία μάλλον δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα
«Θέλει τρόπο» 05.11.25

Εάν η Ουκρανία έκανε ό,τι και η Αυστρία δεν θα είχαμε πόλεμο σήμερα

Μια πορεία προς την ειρήνη, θα μπορούσε να περάσει μέσα από την ουδετερότητα της Ουκρανίας και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης για τις ρωσόφωνες περιοχές της. Η Αυστρία έκανε κάτι παρόμοιο και της «βγήκε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
Champions League 05.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 05.11.25

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Champions League 05.11.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
«Δίκαιο αίτημα» 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»

Το ερώτημα είναι ίδιο εδώ και δύο αιώνες, αλλά το πλαίσιο γύρω από αυτό αλλάζει δραματικά. Τώρα ένα νέο, προσωπικό και βαθιά στοχαστικό ντοκιμαντέρ φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα
Champions League 05.11.25

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Αταλάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο