Τραγωδία στο Κεντάκι: Τουλάχιστον 7 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους της UPS – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 7 νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS στο Κεντάκι αμέσως μετά την απογείωσή του.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (…) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος έδειξε την έκρηξη και μαύρο καπνό να αναδύεται από μια περιοχή που φαίνεται να βρίσκεται κοντά στον διάδρομο προσγείωσης / απογείωσης.

Από το βίντεο που δημοσιεύεται επάνω, είναι σαφές πως ο αριστερός κινητήρας έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να μην μπορεί να πάρει ύψος κατά την κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.

Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο καύσιμα και η έκρηξη μεγάλη

Η πυρκαγιά στο έδαφος φαίνεται πως προκλήθηκε από το καύσιμο του αεροσκάφους.

20251104 LOUISVILLE KY

UPS Plane Crash Near Lousivlle Airport pic.twitter.com/EuVbKkU5co — Robert Waloven (@comlabman) November 4, 2025