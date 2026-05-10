Πώς «κατέρρευσε» η ΑΕΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού και έχασε το BCL μέσα από τα χέρια της (vid)

Το μπάσκετ είναι σκληρό άθλημα και η ΑΕΚ το κατάλαβε με τον πιο άσχημο τρόπο στην Μπανταλόνα. Η Ένωση για τριάντα λεπτά είχε κάνει ίσως το τέλειο παιχνίδι. Περιόρισε κάθε πλεονέκτημα της Ρίτας Βίλνιους και την είχε «στραγγαλίσει». Τα πάντα όμως άλλαξαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι Λιθουανοί κατάφεραν να επιστρέψουν από το -20. Με μια εκπληκτική τελευταία περίοδο να έφεραν τα πάνω-κάτω, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί το σκηνικό της κατάρρευσης ολοκληρώθηκε και το σύνολο του Γκιέντριους Ζίμπενας πανηγύρισε το πρώτο τίτλο της ομάδας και της χώρας του στο Basketball Champions League.

Το παιχνίδι προφανώς χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα και την κυριαρχία της ΑΕΚ και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Συν φυσικά την παράταση, η οποία όμως έμοιαζε να έχει τελεσιδικήσει πριν καν ξεκινήσει. Η διαφορά που είχαν αυτά τα μέρη αποτυπώνεται απόλυτα στους αριθμούς οι οποίοι είναι σοκαριστικοί.

ΑΕΚ… όνειρο για τρία δεκάλεπτα

Η ΑΕΚ μπήκε από νωρίς με… τσαμπουκά στο παιχνίδι και δεν άφησε περιθώρια στη Ρίτας. Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο (25-15) είχε πάρει διψήφια διαφορά, η οποία μεγάλωσε στο φινάλε του ημιχρόνου (42-25) και κορυφώθηκε στην τρίτη περίοδο με το +18 (63-45). Η απόλυτη κυριαρχία.

Οι αριθμοί το αποτυπώνουν χωρίς αμφιβολία. Η Ένωση έκλεισε τα τρία πρώτα δεκάλεπτα σκοράροντας 118.9 πόντους/100 κατοχές, ενώ δέχονταν μόλις 86.5 πόντους/100 κατοχές (τα αντίθετα προφανώς ίσχυαν για τους Λιθουανούς), βγάζοντας συνολικό Net Rating της τάξεως του +32.3! Όλα αυτά ενώ σκόραρε με το καλό 59% True Shooting, την ώρα που οι αντίπαλοί της σκόραραν με μόλις 42% True Shooting όντας αρκετά άστοχοι.

Εξαίρεση δεν αποτέλεσαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε τον έλεγχο των ριμπάουντ κατεβάζοντας το 56.1% των συνολικών διαθέσιμων (34.8% επιθετικά, 70.6% αμυντικά), ενώ οι Λιθουανοί έπαιρναν το 43.9% (29.4% επιθετικά, 65.2% αμυντικά). Επιπλέον οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν λιγότερα λάθη με το 13.2% των επιθέσεων τους να καταλήγει στους αντιπάλους, οι οποίοι έπρατταν τον ίδιο στο 17.3% των δικών τους επιθέσεων.

Το όνειρο έγινε εφιάλτης στο τέταρτο δεκάλεπτο

Αυτό που συνέβη όμως στην τελευταία περίοδο δεν το φανταζόταν κανείς. Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα και η Ρίτας έδειχνε να μην μπορεί να γίνει απειλητική. Ωστόσο, ο σύλλογος του Βίλνιους έκανε μια απίστευτη προσπάθεια, έτρεξε ένα επιμέρους 35-17 και έστειλε τον αγώνα στην παράταση.

Κι εδώ οι αριθμοί είναι κυνικοί. Η ομάδα του Γκιέντριους Ζίμπενας κατέγραψε ως Net Rating το απίστευτο +100! Είχε Offensive Rating 194.4 πόντους/100 κατοχές και Defensive Rating 94.4 πόντους/100 κατοχές (τα αντίθετα προφανώς είχε η Ένωση). Η Ρίτας σκόραρε με το εκπληκτικό 80.9% True Shooting, την ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» κατρακύλησαν στο 39.5% True Shooting.

Η κυριαρχία φάνηκε και στα ριμπάουντ. Οι Λιθουανοί κατέβασαν το 61.9% των συνολικών διαθέσιμων (57.1% επιθετικά, 64.3% αμυντικά), με την ΑΕΚ να έχει το 38.1% των συνολικών διαθέσιμων (35.7% επιθετικά, 42.9% αμυντικά). Επιπλέον, η Ρίτας κατέγραψε μόνο 5.6% ποσοστό λαθών, ενώ η ελληνική ομάδα 11.1%.

Η παράταση

Αφού φτάσαμε ως εδώ ας ρίξουμε και μια ματιά στο έξτρα πεντάλεπτο που σφράγισε την τεράστια ανατροπή των Λιθουανών. Ένα επιμέρους 12-6 ήταν αρκετό ώστε το τρόπαιο του Basketball Champions League να καταλήξει βόρεια, προς τη Βαλτική.

Εκεί, η Ρίτας σημείωσε 150 πόντους/100 κατοχές και δέχθηκε μόλις 75 πόντους/100 κατοχές (τα αντίθετα νούμερα για την ΑΕΚ), έχοντας Net Rating της τάξεως του +75. Η Ένωση συνέχισε να σκοράρει σε απογοητευτικό βαθμό με μόλις 27.3% True Shooting, ενώ η ομάδα του Βίλνιους είχε 67.6% True Shooting.

Τα ριμπάουντ κατέληξαν στους Λιθουανούς κατεβάζοντας το 58.3% των διαθέσιμων (50% επιθετικά, 62.5% αμυντικά), ενώ οι «κιτρινόμαυροι» είχαν το 41.7% των διαθέσιμων (37.5% επιθετικά, 50% αμυντικά). Τέλος, η ΑΕΚ δεν έκανε λάθη, ενώ η Ρίτας «χάρισε» την μπάλα στο 25% των επιθέσεων της.