Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στη φετινή Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να χάνουν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην Ισπανία, έτσι οι Ερυθρόλευκοι πήγαν στο 1-1, ίδιο ρεκόρ και για τους «μερένγκες» πλέον.

Στα άλλα δύο παιχνίδια της βραδιάς, η Παρτίζαν τα… χρειάστηκε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 80-78. Από τη μεριά της, η Μπάγερν Μονάχου έκαμψε την αντίσταση τους Ερυθρού Αστέρα αφού επιβλήθηκε στη Βαυαρία με 97-88.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής:

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00

Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/10 στις 21:05

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 9/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 9/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 9/10 στις 21:30

Παρί – Βίρτους Μπολόνια 9/10 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 9/10 στις 22:00

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 10/10 στις 20:45

Ολυμπιακός – Dubai BC 10/10 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/10 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 10/10 στις 21:30