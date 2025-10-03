Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στη φετινή Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να χάνουν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην Ισπανία, έτσι οι Ερυθρόλευκοι πήγαν στο 1-1, ίδιο ρεκόρ και για τους «μερένγκες» πλέον.
Στα άλλα δύο παιχνίδια της βραδιάς, η Παρτίζαν τα… χρειάστηκε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 80-78. Από τη μεριά της, η Μπάγερν Μονάχου έκαμψε την αντίσταση τους Ερυθρού Αστέρα αφού επιβλήθηκε στη Βαυαρία με 97-88.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής:
Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77
Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00
Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/10 στις 21:05
Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 9/10 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 9/10 στις 21:30
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 9/10 στις 21:30
Παρί – Βίρτους Μπολόνια 9/10 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 9/10 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 10/10 στις 20:45
Ολυμπιακός – Dubai BC 10/10 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/10 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 10/10 στις 21:30
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)
- Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»
- Οι τρεις ευρωπαϊκές ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (vids)
- Βαθμολογία UEFA: Ζόρικη βραδιά για την Ελλάδα, απειλείται από Νορβηγία και Πολωνία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις