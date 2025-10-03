Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στην Μαδρίτη απέναντι στην Ρεάλ, αλλά αυτό δεν έφτανε για να πάρουν τη νίκη οι πειραιώτες στην ισπανική πρωτεύουσα.

Το κακό τέταρτο δεκάλεπτο της ομάδας του λιμανιού έδωσε το δικαίωμα στην «βασίλισσα» να βρει σκορ στην επίθεση και τελικά να πάρει τη νίκη με 12 πόντους διαφορά.

Είναι ξεκάθαρο πως οι «ερυθρόλευκοι» αδίκησαν εαυτούς με τα λάθη που έκαναν στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και οι βεβιασμένες κινήσεις στην επίθεση, οδήγησαν σε επιλογές που κάθε άλλο παρά ενδεδειγμένες ήταν, ειδικά όταν έχεις ν’ αντιμετωπίσεις εκτός έδρας την Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός έπαθε «black out» στην επίθεση και το πλήρωσε ακριβά, την ώρα που οι «μερένχες» έκαναν μεγάλη προσπάθεια για ν’ αποφύγουν την δεύτερη ήττα στην διοργάνωση, καθώς προχθές βράδυ είχαν ηττηθεί από την Βίρτους.

Βλέποντας πάντως κάποιος την εικόνα των «ερυθρόλευκων» στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, μάλλον δεν πίστευε στα… μάτια του, με τις λανθασμένες επιλογές στην επίθεση, όταν το παιχνίδι πήγε στην «κόψη του ξυραφιού» στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν έκανε κάποια ήττα εκτός προγράμματος, αλλά σίγουρα θα ήταν σημαντικό για την ψυχολογία των πειραιωτών να κάνουν το δύο στα δύο επί ισπανικού εδάφους.

Σίγουρα ο Μπαρτζώκας έχει να κρατήσει θετικά στοιχεία από το πρώτο ημίχρονο της ομάδας του, στο οποίο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά απ΄την άλλη έχει σίγουρα να πει και πολλά στους παίκτες του, για τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο επέτρεψαν στην «βασίλισσα» να πάρει τελικά τη νίκη και μάλιστα με διαφορά 12 πόντων.

Όπως θα έχει να πει πολλά και για τις επιλογές στην επίθεση στο φινάλε του αγώνα, που σίγουρα δεν ήταν αυτές που θα ήθελε να δει ο προπονητής των «ερυθρόλευκων». Είπαμε όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς.

Είναι βεβαίως προφανές πως ο Ολυμπιακός πρέπει ν’ αφήσει πίσω του τον αγώνα με την Ρεάλ και να στρέψει την προσοχή του στα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει στο ΣΕΦ, με στόχο φυσικά να κάνει το 3-1.

Και τα δύο αυτά παιχνίδια όμως, με Ντουμπάι και Εφές θα είναι δύσκολα αλλά οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να τα πάρουν, ώστε να πάνε στην πέμπτη αγωνιστική και να παίξουν εκτός έδρας με την Μακάμπι, έχοντας στο «σακούλι» τους τρεις νίκες.