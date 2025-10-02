Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Πλήρωσε» το κακό δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μόλις 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο της Μαδρίτης και ηττήθηκε και δίκαια με 89-77 από τη Ρεάλ, παρά το γεγονός πως πέτυχε 53 ολόκληρους πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες σούταραν με 7/8 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και είχαν μόλις 1/19 στο υπόλοιπο παιχνίδι, ενώ πέτυχαν και μόλις 24 πόντους σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Η Ρεάλ παρουσιάστηκε αγνώριστη σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική και είχε κορυφαίο παίκτη τον Χεζόνια που πέτυχε 18 πόντους, ενώ ο Ντόρσεϊ έκανε δεύτερη καλή εμφάνιση στη σειρά σκοράροντας 20 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κεκτημένη ταχύτητα στην επίθεση και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ξεκινάει το ματς με 10 πόντους και 4/4 σουτ εντός πεδιάς, σκορπώντας πλατιά χαμόγελα στον πάγκο των Πειραιωτών. Στο πρώτο πεντάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με +7 και 17-9 μέχρι να έρθει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και να πάνε οι δύο ομάδες στους πάγκους. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι συγκλονιστικός πίσω από τα 6.75μ. έχοντας 6/6 τρίποντα και τον Ντόρσεϊ να οδηγεί την επίθεση με 16 πόντους. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +12 και σκορ 29-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μάριο Χεζόνια και τον Σέρχιο Γιουλ να δίνουν λύσεις στην επίθεση μείωσε την διαφορά μέχρι και το -4 και σκορ 32-36, με το τηλεοπτικό τάιμ άουτ να έρχεται στο 15’ και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με 40-35. Η Ρεάλ έτρεξε ένα επιμέρους 9-5 και μείωσε στον πόντο με τον Ντεκ να δίνει λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο σε άμυνα και επίθεση και ενώ για τον Ολυμπιακό σε εκείνο το σημείο τη διαφορά έκανε ο Γουόρντ με πέντε πόντους. Ο Οκέκε ήρθε από τον πάγκο και έβαλε πέντε συνεχόμενους πόντους για την Ρεάλ, με το ημίχρονο να τελειώνει με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +6 και 53-47.

Η Ρεάλ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ήταν ιδιαίτερα επιθετική και με τον Μάριο Χεζόνια να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους και να φτάνει στους 14 πόντους και το ματς στην ισοπαλία στο 59-59 στο 26’. Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση της Ρεάλ και συνέχισε να έχει το προβάδισμα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, παρά το γεγονός πως Η βασίλισσα πέρασε μπροστά με έναν πόντο και τρίποντο του Αμπάλδε (62-61). Η Τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +5 και σκορ 64-69.

Η Ρεάλ έδεσε την άμυνά της και έριξε την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά το 7/8 της πρώτης περιόδου σούταρε με 1/16 και η Βασίλισσα πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με δύο πόντους στο ματς και σκορ 71-69 στο 34’. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να συνέλθουν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και έχασαν την επαφή με το σκορ, καθώς με συνεχόμενα τρίποντα η Ρεάλ ξέφυγε με 78-73 και σουτ του Χεζόνια. Ο Ταβάρες έκανε το 82-73 και τελείωσε το παιχνίδι, ουσιαστικά με το τελικό σκορ να είναι 89-77 υπέρ της Ρεάλ η οποία έκανε την πρώτη της νίκη στη Euroleague και με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην Ελλάδα με 1-1.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κράμερ 3 (1), Αμπάλδε 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Καμπάσο 9 (2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ασίστ χωρίς λάθος), Οκέκε 5 (1), Χεζόνια 18 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντεκ 13 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 6 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 7 (2/3 δίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Γιουλ 6 (1), Φελίς 9 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκς): Γουόκαπ 4 (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 7 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές), Λι 4 (1/5 σουτ), Βεζένκοβ 13 (2/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 20 (2/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (5/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ, Φουρνιέ 14 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη)