Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
02.10.2025 | 23:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Πλήρωσε» το κακό δεύτερο ημίχρονο
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Πλήρωσε» το κακό δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός έβαλε 53 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο υπέστη... μπλάκ-άουτ, σημείωσε μόλις 24 κι έτσι ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη «βασίλισσα» με 89-77.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μόλις 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο της Μαδρίτης και ηττήθηκε και δίκαια με 89-77 από τη Ρεάλ, παρά το γεγονός πως πέτυχε 53 ολόκληρους πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες σούταραν με 7/8 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και είχαν μόλις 1/19 στο υπόλοιπο παιχνίδι, ενώ πέτυχαν και μόλις 24 πόντους σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Η Ρεάλ παρουσιάστηκε αγνώριστη σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική και είχε κορυφαίο παίκτη τον Χεζόνια που πέτυχε 18 πόντους, ενώ ο Ντόρσεϊ έκανε δεύτερη καλή εμφάνιση στη σειρά σκοράροντας 20 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κεκτημένη ταχύτητα στην επίθεση και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ξεκινάει το ματς με 10 πόντους και 4/4 σουτ εντός πεδιάς, σκορπώντας πλατιά χαμόγελα στον πάγκο των Πειραιωτών. Στο πρώτο πεντάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ με +7 και 17-9 μέχρι να έρθει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και να πάνε οι δύο ομάδες στους πάγκους. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι συγκλονιστικός πίσω από τα 6.75μ. έχοντας 6/6 τρίποντα και τον Ντόρσεϊ να οδηγεί την επίθεση με 16 πόντους. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +12 και σκορ 29-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μάριο Χεζόνια και τον Σέρχιο Γιουλ να δίνουν λύσεις στην επίθεση μείωσε την διαφορά μέχρι και το -4 και σκορ 32-36, με το τηλεοπτικό τάιμ άουτ να έρχεται στο 15’ και τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με 40-35. Η Ρεάλ έτρεξε ένα επιμέρους 9-5 και μείωσε στον πόντο με τον Ντεκ να δίνει λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο σε άμυνα και επίθεση και ενώ για τον Ολυμπιακό σε εκείνο το σημείο τη διαφορά έκανε ο Γουόρντ με πέντε πόντους. Ο Οκέκε ήρθε από τον πάγκο και έβαλε πέντε συνεχόμενους πόντους για την Ρεάλ, με το ημίχρονο να τελειώνει με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +6 και 53-47.

Η Ρεάλ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ήταν ιδιαίτερα επιθετική και με τον Μάριο Χεζόνια να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους και να φτάνει στους 14 πόντους και το ματς στην ισοπαλία στο 59-59 στο 26’. Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση της Ρεάλ και συνέχισε να έχει το προβάδισμα μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, παρά το γεγονός πως Η βασίλισσα πέρασε μπροστά με έναν πόντο και τρίποντο του Αμπάλδε (62-61). Η Τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +5 και σκορ 64-69.

Η Ρεάλ έδεσε την άμυνά της και έριξε την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά το 7/8 της πρώτης περιόδου σούταρε με 1/16 και η Βασίλισσα πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με δύο πόντους στο ματς και σκορ 71-69 στο 34’. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να συνέλθουν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και έχασαν την επαφή με το σκορ, καθώς με συνεχόμενα τρίποντα η Ρεάλ ξέφυγε με 78-73 και σουτ του Χεζόνια. Ο Ταβάρες έκανε το 82-73 και τελείωσε το παιχνίδι, ουσιαστικά με το τελικό σκορ να είναι 89-77 υπέρ της Ρεάλ η οποία έκανε την πρώτη της νίκη στη Euroleague και με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην Ελλάδα με 1-1.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κράμερ 3 (1), Αμπάλδε 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Καμπάσο 9 (2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ασίστ χωρίς λάθος), Οκέκε 5 (1), Χεζόνια 18 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντεκ 13 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 6 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 7 (2/3 δίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Γιουλ 6 (1), Φελίς 9 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκς): Γουόκαπ 4 (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 7 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές), Λι 4 (1/5 σουτ), Βεζένκοβ 13 (2/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 20 (2/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (5/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ, Φουρνιέ 14 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη)

World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)
Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)

Νέα προβλήματα με το ΣΕΦ, καθώς το γήπεδο πλημμύρισε ξανά από τη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική – Δεν έχει παραδοθεί το γήπεδο ακόμα στην ΚΑΕ

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Το «black out» και το 3-1
Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

