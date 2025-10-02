Εδώ και λίγες ώρες κακοκαιρία πλήττει την Αττική, με συνεχόμενη βροχόπτωση στο Λεκανοπέδιο η οποία έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα. Δυστυχώς, το ΣΕΦ έπεσε εκ νέου «θύμα» της βροχής, καθώς το γήπεδο του Ολυμπιακού πλημμύρισε, με τους ανθρώπους της ομάδας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθεί το παρκέ.

Με μπαλώματα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σώσουν ό,τι σώζεται από το νερό που έχει μπει ξανά από την οροφή του σταδίου.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ΣΕΦ -παρά τη συμφωνία Κυβέρνησης – Ολυμπιακού που έχει ανακοινωθεί από τον Ιούλιο- δεν έχει παραδοθεί ακόμη στους Πειραιώτες, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στην ιστορική έδρα των «ερυθρόλευκων».

Η φωτογραφία από το ΣΕΦ

Τεράστια τα προβλήματα και αν δεν παραδοθεί άμεσα -εκτός από τυπικά και ουσιαστικά- το ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, τότε οι κακοκαιρίες θα συνεχίσουν να προκαλούν τις ίδιες εικόνες ξανά και ξανά…