Ολυμπιακός: Η «Kalimera» με τον… barista Ντόρσεϊ (vid)
Η «Kalimera» της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πίνει το καφεδάκι του μετά το… σόου του κόντρα στη Μπασκόνια.
Ο Ολυμπιακός πήρε το «διπλό» στη Βιτόρια, επικρατώντας 102-96 της Μπασκόνια, για την πρεμιέρα της Euroleague και πλέον ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Όπως συνηθίζει, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ είπε την… καλημέρα της με βίντεο του Τάιλερ Ντόρσεϊ να φτιάχνει και να πίνει τον καφέ του μετά τους 21 πόντους που πέτυχε χτες βράδυ.
Δείτε την kalimera της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Kalimera!!! ☕️😎
Late vibes, but the mood is still GOOD! 😎 @TDORSEY_1 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/4mygEdHmCw
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 1, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντόρσεϊ δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερος από πέρσι και σε εξαιρετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, κάτι που έδειξε και πριν μερικές εβδομάδες στο Eurobasket με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, όπου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.
