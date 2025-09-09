Ντόρσεϊ για Παρτιζάν: «Ποτέ δεν μίλησα μαζί τους»

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαν κυκλοφορήσει σενάρια που ήθελαν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να αφήνει τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό και να συνεχίζει την καριέρα του στην Παρτιζάν. Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει και ήταν ξεκάθαρος…

«Οι φήμες είναι φήμες… Κάποιες φορές με εκπλήσσουν και σκέφτομαι. Όντως; Μίλησα ποτέ με εκείνη την ομάδα; Όχι, δεν μίλησα. Ήμουν υπό το καθεστώς συμβολαίου και ήξερα ότι δεν θα πήγαινα πουθενά», ανέφερε ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα «Meridian Sport».

Το εντυπωσιακό φινάλε τον κράτησε στον Πειραιά

Τον Ιούνιο, αρκετά μέσα στη Σερβία αλλά και στη Γερμανία είχαν κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις του 30χρονου με τους «ασπρόμαυρους». Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν είχαν ποτέ πρόθεση να τον παραχωρήσουν, ειδικά μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Την περασμένη σεζόν ο Ντόρσεϊ κατέγραψε 20 συμμετοχές στην EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 10,1 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα σημείωσε 3,3 πόντους, μαζί με 1 ασίστ και 1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.