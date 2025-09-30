Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: «Καθάρισαν» Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά την εφετινή σεζόν στη Euroleague, βάζοντας 100άρα στην Ισπανία, επικρατώντας με 102-96 της Μπασκόνια. Τεράστια εμφάνιση από τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ που είχαν 24 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Από την άλλη τεράστια ζημιά από τους Ισπανούς έκανε ο Καμπαρό που είχε 23 πόντους με 5/8 τρίποντα και ο Ντιάλο που είχε 15 και πέντε ριμπάουντ. Απίθανο στατιστικό για τον Ολυμπιακόσ την Χώρα των Βάσκων, με τους ερυθρόλευκους να έχουν 31/32 βολές.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην αναμέτρηση με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και με τον Ν΄τορσεϊ να βάζει 2/2 τρίποντα στο ξεκίνημα του ματς, αλλά και τον Μιλουτίνοφ με τον Βεζένκοφ να σκοράρουν έκανε ένα γρήγορο 10-0 και ανάγκασε τον προπονητή της Μπασκόνια να πάρει τάιμ άουτ. Ο Φρις ήρθε από τον πάγκο για την Μπασκόνια και έβαλε δύο τρίποντα ρίχνοντας τη διαφορά στους εννιά και στο 21-12 δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με την Μπασκόνια να έχει μειώσει στο -7 και στο 27-20 με τον Χάουαρντ να βάζει δύο μαζεμένα σουτ και τον Ντορσεϊ να τελειώνει με 12 πόντους το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου η εικόνα άλλαξε άρδην με την Μπασκόνια να φτάνει στο -2 στο 13’ και σκορ 29-31. Σε εκείνο το σημείο λύσεις επιθετικά έδωσε στον Ολυμπιακό ο Γουόρντ, με πέντε συνεχόμενους πόντους και έκανε το 36-29. Η Μπασκόνια στην συνέχεια του δευτέρου δεκαλέτπου ανέβασε την ταχύτητά της στην επίθεση και με τους Καμπαρό και Ντιάλο να σκοράρουν έφτασε στο -3 και σκορ 49-46 με τον Καμπαρό να φτάνει τους δέκα πόντους και τον Ντιαλό να συμπληρώνει άλλους οκτώ. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Ολυμπιακό να προηγείται μόλις με έναν πόντο και σκορ 49-48.

Η Μπασκόνια συνέχισε με το ίδιο τέμπο στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να έχει και πάλι τον Ντόρσεϊ σε εξαιρετική κατάσταση και ορεξάτο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το 58-56 υπέρ των Ισπανών έγινε 62-58 υπέρ του Ολυμπιακού με συνεχόμενους πόντους του Ντόρσεϊ. Η Μπασκόνια με συνεχόμενους πόντους του Νόουελ πέρασε εκ νέου μπροστά με 64-63. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Βεζενκοφ να κάνει ένα σερί και να φτάνει στο double double με 17 πόντους και 10 ασίτ και τον Ολυμπιακό στο +3 και σκορ 73-70.

Στην τελευταία περίοδο το ματς συνέχισε να είναι« μάχη» σώμα με σώμα με την Μπασκόνια να οδηγεί το σκορ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με τρεις πόντους. Εκεί σαν να αφυπνίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ και με συνεχόμενους πόντους του έβαλε τον Ολυμπιακό και πάλι σε θέση οδηγού με 91-90, περίπου δυόμιση λεπτά πριν το τέλος του ματς. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήρθε για να βάλει το σουτ του ματς και να κάνει το 96-92 για τον Ολυμπιακό, 1.29’’ πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Τόμας Γουόκαπ έβαλε ακόμα ένα μεγάλο σουτ για τους Πειραιώτες και… καθάρισε, με τον Ολυμπιακό να βάζει τελικά 100άρα και να επικρατεί με 102-96 της Μπασκόνια στην Ισπανία, ξεκινώντας ιδανικά τη νέα χρονιά στη Euroleague.

Οι διαιτητές: Λοτερμόσερ, Νέντοβιτς, Κοβάλσκι

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4/11 τρίποντα), Νόουελ 6 (1), Βιγιάρ, Ντιάλο 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 8 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 23 (3/5 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπανιόλο, Φόρεστ 14 (4/7 δίπονταμ, 0/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 10 ασίστ), Ντιοπ 3 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουόρντ 11 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές), Λι 4, Βεζένκοβ 24 (6/12 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 13 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (3/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοβ 12 (4/7 δίποντα, 4/4 βολές, 14 ριμπάουντ), Χολ 8 (3/6 δίποντα, 2/2 βολές), Φουρνιέ 10 (3/4 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ασίστ)