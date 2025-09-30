Έφες – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78: Με «ξέσπασμα» στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Τούρκοι
Με νίκη άρχισε τη σεζόν στη Euroleague η Αναντολού Εφές, καθώς με επιβλητική 4η περίοδο «λύγισε» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 7 πόντους διαφορά.
Ξεκίνημα με το… δεξί για την Αναντολού Εφές που στην πρεμιέρα της στη Euroleague επιβλήθηκε σε ουδέτερη έδρα στην Ποντγκόριτσα (για λόγους ασφαλείς), της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 85-78.
Οι Τούρκοι άρχισαν καλά το παιχνίδι, όμως στη δεύτερη περίοδο η κατάσταση άλλαξε και τα ηνία πέρασαν στα… χέρια των Ισραηλινών. Το μεγαλύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν έτσι, πλην ενός σημείου που η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ πέρασε μπροστά αλλά για πολύ λίγο.
Η τελευταία περίοδος πάντως ήταν διαφορετική, με την Έφες να ξεσπά έχοντας και να ανατρέπει την κατάσταση, φτάνοντας έτσι στο θετικό αποτέλεσμα που της δίνει μεγάλη ψυχολογία ενόψει της συνέχειας της διοργώνωσης.
Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Τζόρνταν Λόιντ και Ρόλαντς Σμιτς με 16 πόντους έκαστος, ενώ ο Σέιν Λάρκιν πρόσθεσε άλλους 14. Στην αντίπερα… όχθη, μοναδικοί διψήφιοι ήταν ο Τζέιλεν Χορντ και Ρόμαν Σόρκιν με 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 40-44, 60-59, 85-78
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Εφές (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 14 (5/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χαζέρ, Λόιντ 16 (4/8 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ 12 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπαγιάννης 2 (7 ριμπάουντ), Κορντινιέ 7, Σμιτς 16 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σουάιντερ, Οσμανί 12 (4 ριμπάουντ), Γιλμάζ, Τζόουνς 6 (5 ριμπάουντ).
Μακάμπι (Κάτας): Χόαρντ 15 (2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Κλαρκ 7 (3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Σάντος 6, Τριφούνοβιτς 2, Γουόκερ 3 (1/6 τρίποντα), Σόρκιν 15, Μπρισέτ 9 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο 4, Ντάουτιν 8 (1/5 τρίποντο, 5 ασίστ), Λιφ 3, Μπλατ 6 (2/4 τρίποντα, 9 ασίστ)
