Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92: Μεγάλη νίκη των Ιταλών στο Βελιγράδι (vid)

Με «όπλο» την επιθετική πολυφωνία, η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από τη «Belgrade Arena» με 92-82 επί του Ερυθρού Αστέρα στην 1η αγωνιστική της Euroleague.

Από την αρχή της αναμέτρησης φάνηκε ότι η Αρμάνι είχε μπει αποφασισμένη να ξεκινήσει με «διπλό» τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Με όπλο της την πολυφωνία και πολλούς παίκτες να συνεισφέρουν σε επίθεση και άμυνα, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα.

Δημιούργησε τη μέγιστη διαφορά του +12 στο 31′ όταν προηγήθηκε 75-63 και πλέον οι γηπεδούχοι του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Ο Κάρτερ Τάισον προσπάθησε με προσωπικές ενέργειες να ανατρέψει την κατάσταση, όμως οι Ιταλοί αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να καμφθούν. Έφτασαν στη νίκη με το τελικό 92-82, έχοντας οκτώ παίκτες με 8 ή περισσότερους πόντους!

Κορυφαίος ο πρώην «ερυθρόλευκος» Ζακ Λεντέι με 21π. και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ακολούθησε ο Νικολό Μάνιον με 9π., 5ασ. Για τους γηπεδούχους, ο Ιζούντου Ιμπούκα είχε 14 πόντους με 7/7 δίποντα, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 19π. και 5ρ.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-45, 63-69, 82-92

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σφαιρόπουλος): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μιλιένοβιτς, Νταβίντοβατς, Κάρτερ 16 (1), Κάλινιτς 10 (2), Ριβέρο, Ιζούντου 14 (7/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Νουόρα 19 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Οτζελέγια, Ράντοσιτς, Μονέκε 9 (8 ριμπάουντ).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Τσάντσαρ, Μάνιον 9 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Έλις 2, Μπούκερ, Μπολμάρο 9 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μπρουκς 8 (1/6 τρίποντα), ΛεΝτέι 21 (1/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 10 (3/4 τρίποντα), Σιλντς 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νίμπο 12 (5 ριμπάουντ).