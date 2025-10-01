Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια δεν ήταν εύκολο, ποτέ άλλωστε κανένα ματς δεν έχει τέτοιο «χαρακτήρα» στην έδρα των Βάσκων κι αυτό από μόνο του φανερώνει την σημασία της νίκης που πέτυχε η ελληνική ομάδα.

Πρεμιέρα με νίκη λοιπόν για τους πρωταθλητές Ελλάδας και αυτός που έβαλε την «υπογραφή» του στην επικράτηση των πρωταθλητών Ελλάδος, ήταν αναμφίβολα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Σίγουρα ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, φτάνοντας στα δικά του στάνταρντς αλλά η διαφορά για τους πειραιώτες έγινε από τον ομογενή γκαρντ.

Ο Ντόρσεϊ έκανε «δήλωση επιστροφής» στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και το έπραξε με εμφατικό τρόπο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους κι αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος για την ομάδα του λιμανιού.

Αυτές οι εμφανίσεις έλειψαν στην περσινή Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος, βλέποντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον έναν έξτρα πόλο στο επιθετικό τους παιχνίδι.

Όλοι έβαλαν το «λιθαράκι» τους για να ξεκινήσει με νίκη την διοργάνωση η ομάδα του λιμανιού, καθώς σπουδαία εμφάνιση έκαναν και Μιλουτίνοφ, Γουόρντ και στο τέλος ο Φουρνιέ με τον Γουόκαπ.

Εστιάζουμε όμως στην εμφάνιση του Ντόρσεϊ γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που μπορεί να θεωρηθεί νέα μεταγραφή για τους πρωταθλητές Ελλάδος, καθώς είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και γι’ αυτό άλλωστε και ο Μπαρτζώκας του δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη.

Αυτός ο Ντόρσεϊ θα έχει σημαντικό ρόλο στο πλάνο του Μπαρτζώκα και οι πόντοι του διεθνούς γκαρντ θα είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμοι, όπως άλλωστε φάνηκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της φετινής Ευρωλίγκας.

Θα είναι μεγάλη υπόθεση για τους πειραιώτες να ποντάρουν πάνω στον Ντόρσεϊ και αυτή την στιγμή ο διεθνής γκαρντ δείχνει πως μπορεί να κάνει την διαφορά, προσφέροντας τεράστια αναβάθμιση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Μπασκόνια είναι μεγάλη γιατί ακολουθεί ο αγώνας στην έδρα της Ρεάλ και μετά την ήττα της «βασίλισσας» από την Βίρτους, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τους «ερυθρόλευκους».