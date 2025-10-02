sports betsson
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ – Θέλει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»
Euroleague 02 Οκτωβρίου 2025 | 08:46

Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ – Θέλει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός κυνηγάει τη δεύτερη σερί νίκη στη Ισπανία, απέναντι στη… «λαβωμένη» Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Λιγότερο από δύο 24ωρα μετά το νίκη επί της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός παραμένει στην Ισπανία για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Απόψε(02/10 στις 21:45) οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «WiZink Center» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να φύγουν με το 2/2 από τη χώρα της Ιβηρικής.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε με το δεξί στη φετινή Ευρωλίγκα, επικρατώντας 102-96 της Μπασκόνια. Ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ ξεχώρισαν, δίνοντας το πρώτο χαμόγελο στη φετινή πορεία των πηραιωτων. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Μαδρίτη με γνωστές απουσίες, ΜακΚίσικ και Έβανς παραμένουν εκτός, ενώ ο Ντιλικίνα βρίσκεται στην αποστολή, αλλά δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχής.

Η Ρεάλ, από την πλευρά της, δεν ξεκίνησε ιδανικά. Στην πρεμιέρα της γνώρισε την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια (74-68), εμφανίζοντας έλλειψη ρυθμού και τραγικά ποσοστά από την περιφέρεια (3/23 τρίποντα). Η ομάδα του Σκαριόλο ψάχνει άμεσα αντίδραση, ενώ έχει ήδη χάσει και το Super Cup Ισπανίας από τη Βαλένθια. Ο Μαλεντόν δύσκολα θα αγωνιστεί, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Πρότσιντα.

Ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και ο Σκαριόλο

«Ο Ολυμπιακός διαθέτει χημεία, χαρακτήρα και ποιότητα. Είναι ομάδα που ξέρει να παίζει με καρδιά και εμπειρία», τόνισε ο Σκαριόλο, θυμίζοντας τον περσινό αποκλεισμό της Ρεάλ στα playoffs από τους Πειραιώτες.

Οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Bοσνία) ορίστηκαν να διευθύνουν το δεύτερο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους για τους «ερυθρόλευκους» στη «διαβολοβδομάδα»

Πέρυσι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέντε φορές, με τον Ολυμπιακό να έχει το πάνω χέρι (τέσσερις νίκες). Απόψε, η «βασίλισσα» θέλει να αποφύγει νέο στραβοπάτημα, ενώ οι Πειραιώτες ψάχνουν ακόμη ένα σπουδαίο διπλό.

Headlines:
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
Reunion 02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
Προς αποφυγήν 02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
Στεγαστική Κρίση 02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
