Λιγότερο από δύο 24ωρα μετά το νίκη επί της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός παραμένει στην Ισπανία για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Απόψε(02/10 στις 21:45) οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «WiZink Center» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να φύγουν με το 2/2 από τη χώρα της Ιβηρικής.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε με το δεξί στη φετινή Ευρωλίγκα, επικρατώντας 102-96 της Μπασκόνια. Ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ ξεχώρισαν, δίνοντας το πρώτο χαμόγελο στη φετινή πορεία των πηραιωτων. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Μαδρίτη με γνωστές απουσίες, ΜακΚίσικ και Έβανς παραμένουν εκτός, ενώ ο Ντιλικίνα βρίσκεται στην αποστολή, αλλά δύσκολα θα βρει χρόνο συμμετοχής.

Η Ρεάλ, από την πλευρά της, δεν ξεκίνησε ιδανικά. Στην πρεμιέρα της γνώρισε την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια (74-68), εμφανίζοντας έλλειψη ρυθμού και τραγικά ποσοστά από την περιφέρεια (3/23 τρίποντα). Η ομάδα του Σκαριόλο ψάχνει άμεσα αντίδραση, ενώ έχει ήδη χάσει και το Super Cup Ισπανίας από τη Βαλένθια. Ο Μαλεντόν δύσκολα θα αγωνιστεί, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Πρότσιντα.

Ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και ο Σκαριόλο

«Ο Ολυμπιακός διαθέτει χημεία, χαρακτήρα και ποιότητα. Είναι ομάδα που ξέρει να παίζει με καρδιά και εμπειρία», τόνισε ο Σκαριόλο, θυμίζοντας τον περσινό αποκλεισμό της Ρεάλ στα playoffs από τους Πειραιώτες.

Οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Bοσνία) ορίστηκαν να διευθύνουν το δεύτερο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους για τους «ερυθρόλευκους» στη «διαβολοβδομάδα»

Πέρυσι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέντε φορές, με τον Ολυμπιακό να έχει το πάνω χέρι (τέσσερις νίκες). Απόψε, η «βασίλισσα» θέλει να αποφύγει νέο στραβοπάτημα, ενώ οι Πειραιώτες ψάχνουν ακόμη ένα σπουδαίο διπλό.