Φοβερό στατιστικό στη Βιτόρια: Ο Ολυμπιακός είχε 97% στις βολές κόντρα στην Μπασκόνια!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη Euroleague, καθώς πέρασε με 100αρα από τη Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια με 102-96 και πηγαίνει στη Μαδρίτη για το ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν και το 2/2.

Οι ερυθρόλευκοι αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά κόντρα στην Μπασκόνια, ειδικά στην τρίτη περίοδο, βρήκαν μεγάλα σουτ στην τέταρτη περίοδο και με οδηγό τον Εβάν Φουρνιέ έφτασαν σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη κόντρα σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα.

Αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση στη στατιστική απεικόνιση της αναμέτρησης είναι το ποσοστό που είχε ο Ολυμπιακός στις βολές, κάτι που σίγουρα δεν έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Ολυμπιακός, ο Ντόρσεϊ και η Ρεάλ Μαδρίτης

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε 31/32 βολές, κάτι που σημαίνει ότι είχε και το σχεδόν τέλειο ποσοστό του 96,9%, για να φτάσει στο πρώτο ροζ φύλλο αγώνα φέτος. Οι Πειραιώτες είχαν 30 σερί επιτυχημένες βολές μέχρι και τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα του αγώνα, όταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έγινε ο μοναδικός που… χάλασε αυτό το απίθανο σερί, καθώς στο φινάλε αστόχησε σε 1/2.

Συνολικά, ο ομογενής γκαρντ είχε 9/10 και η μοναδική που έχασε δεν είχε και σημασία, αφού τότε είχε κριθεί το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο Ολυμπιακός παραλίγο να κάνει το απόλυτο ρεκόρ στην Euroleague, μιας έλειπαν μόλις τρεις για να ισοφαρίσει το ρεκόρ εύστοχων βολών που είναι 34 εύστοχες σ’ ένα παιχνίδι και το κατέχει από το 2002 μέχρι και σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης.