Με το δεξί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με νίκες στη φετινή Ευρωλίγκα - Δείτε τη βαθμολογία
Πρεμιέρα για τη Euroleague σήμερα και οι δύο Ελληνικές ομάδες άρχισαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση.
Ο μεν Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας έτσι τη νίκη με 87-79.
Ο δεν Ολυμπιακός έδωσε μάχη μέχρι το φινάλε με την Μπασκόνια, αλλά κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» επικρατώντας με 102-96.
Έτσι και οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 1-0 και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 103-87
Dubai BC – Παρτίζαν 89-76
Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92
Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 87-79
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102
Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68
Μονακό – Ζάλγκιρις Κάουνας 1/10 στις 20:30
Φενέρμπαχτσε – Παρί 1/10 στις 20:45
Βιλερμπάν – Βαλένθια 1/10 στις 21:00
Δείτε τη βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 2/10 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 2/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2/10 στις 21:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00
Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30
