Με το δεξί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Πρεμιέρα για τη Euroleague σήμερα και οι δύο Ελληνικές ομάδες άρχισαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση.

Ο μεν Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας έτσι τη νίκη με 87-79.

Ο δεν Ολυμπιακός έδωσε μάχη μέχρι το φινάλε με την Μπασκόνια, αλλά κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» επικρατώντας με 102-96.

Έτσι και οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο 1-0 και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 103-87

Dubai BC – Παρτίζαν 89-76

Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-78

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο 82-92

Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου 87-79

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

Μονακό – Ζάλγκιρις Κάουνας 1/10 στις 20:30

Φενέρμπαχτσε – Παρί 1/10 στις 20:45

Βιλερμπάν – Βαλένθια 1/10 στις 21:00

Δείτε τη βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 2/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 2/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2/10 στις 21:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 3/10 στις 20:00

Μονακό – Dubai BC 3/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ 3/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 3/10 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 3/10 στις 21:15

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 3/10 στις 21:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 3/10 στις 22:30