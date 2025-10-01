«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει αποδείξει πως είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρώπη. Ένας παίκτης που σε 20 λεπτά είναι ικανός να έχει νταμπλ νταμπλ. Και μόλις στον πρώτο του φετινό αγώνα στη Euroleague έκανε ακριβώς αυτό.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μουσταφά Φαλ, ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να φέρει ένα νέο ψηλό στον Πειραιά (Ντόντα Χολ), με τον Έλληνα κόουτς όμως να δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει στον Σέρβο και να του δίνει τον ρόλο του βασικού σέντερ.

Ο Μιλουτίνοφ στα 2 χρόνια που ερχόταν πίσω από τον Γάλλο, δεν μπορούσε να αποδώσει στο μέγιστο των ικανοτήτων. Αντιθέτως, όποτε ξεκινάει στην 5άδα δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. Συνεπώς ίσως να είναι θέμα αυτοπεποίθησης όταν είναι «πενταδάτος».

Έτσι λοιπόν στην πρώτη φετινή μάχη των Ερυθρόλευκων Euroleague, ο Σέρβος γίγαντας αναδείχθηκε δικαίως MVP στη νίκη του Ολυμπιακού με 102-96 μέσα στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια.

Τα επιθετικά του ριμπάουντ και η απειλή που αποτέλεσε κάτω από το καλάθι, σε μια μέρα που ο Ολυμπιακός ήτανε πάρα πολύ άστοχος πίσω από τα 6,75 (7/26), ήτανε το κλειδί για την πρώτη νίκη της χρονιάς.

Σε 25 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 12 πόντους με 4/7 σουτ εντός παιδίας και 4/4 βολές, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα επτά ήτανε επιθετικά, ενώ στο σύστημα αξιολόγησης «έγραψε» 27.