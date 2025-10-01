Μπαρτζώκας: «Κλειδί το ότι δεν κάναμε κανένα λάθος στο τέλος»

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη Euroleague αφού επικράτησε με 102-96 επί της Μπασκόνια. Ο κόουτς Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ανέφερε πως εξ αρχής είχε πει ότι το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο και παράλληλα πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρούμενος με τη νίκη.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ομάδα «έπεσε στην παγίδα» της Μπασκόνια αφού το ματς κρίθηκε στους 100 πόντους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Αισθάνομαι υπέροχα. Θεωρούσα αυτό το παιχνίδι ως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είπα και πριν το ματς στους παίκτες, για κάθε ομάδα αυτήν τη στιγμή, είναι έκπληξη και το πώς παίζουμε, αλλά και το πώς θα παίξουν οι αντίπαλοι, είναι πολύ νωρίς.

Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά στο τέλος της ημέρας το κλειδί για εμάς ήταν ότι στο τέλος δεν κάναμε κανένα λάθος. Δώσαμε στα προηγούμενα δεκάλεπτα την ευκαιρία στην Μπασκόνια να τρέξει στο τρανζίσιον, στο παιχνίδι, δηλαδή, που της αρέσει να κάνει.

Είμαστε χαρούμενοι και ας προχωρήσουμε. Δεν ήταν στα σχέδιά μας να πάμε στους 100 πόντους το παιχνίδι, αυτό ήθελε η Μπασκόνια, πέσαμε στην παγίδα τους, μετά το παιχνίδι έπρεπε να είμαστε πιο υπομονετικοί και να μην βιαζόμαστε».