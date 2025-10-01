sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Μπαρτζώκας: «Κλειδί το ότι δεν κάναμε κανένα λάθος στο τέλος»
Euroleague 01 Οκτωβρίου 2025 | 00:36

Μπαρτζώκας: «Κλειδί το ότι δεν κάναμε κανένα λάθος στο τέλος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια και στάθηκε στο ότι η ομάδα του δεν έκανε λάθος στο φινάλε του αγώνα, στα κρίσιμα λεπτά.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη Euroleague αφού επικράτησε με 102-96 επί της Μπασκόνια. Ο κόουτς Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ανέφερε πως εξ αρχής είχε πει ότι το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο και παράλληλα πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρούμενος με τη νίκη.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ομάδα «έπεσε στην παγίδα» της Μπασκόνια αφού το ματς κρίθηκε στους 100 πόντους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Αισθάνομαι υπέροχα. Θεωρούσα αυτό το παιχνίδι ως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είπα και πριν το ματς στους παίκτες, για κάθε ομάδα αυτήν τη στιγμή, είναι έκπληξη και το πώς παίζουμε, αλλά και το πώς θα παίξουν οι αντίπαλοι, είναι πολύ νωρίς.

Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά στο τέλος της ημέρας το κλειδί για εμάς ήταν ότι στο τέλος δεν κάναμε κανένα λάθος. Δώσαμε στα προηγούμενα δεκάλεπτα την ευκαιρία στην Μπασκόνια να τρέξει στο τρανζίσιον, στο παιχνίδι, δηλαδή, που της αρέσει να κάνει.

Είμαστε χαρούμενοι και ας προχωρήσουμε. Δεν ήταν στα σχέδιά μας να πάμε στους 100 πόντους το παιχνίδι, αυτό ήθελε η Μπασκόνια, πέσαμε στην παγίδα τους, μετά το παιχνίδι έπρεπε να είμαστε πιο υπομονετικοί και να μην βιαζόμαστε».

Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.10.25

Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο

Η Google, στην επίσημη σελίδα υποστήριξης που διαθέτει, εξηγεί με τον πιο χαρακτηριστικό πως οι τελείες δεν έχουν απολύτως καμία σημασία στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Champions League 01.10.25

On Field 01.10.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
