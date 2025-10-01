Sold out το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στην Basket League

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το μεγάλο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό σε λίγες μέρες στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Ελλάδας θα υποδεχθούν τους «πράσινους» σε κατάμεστο ΣΕΦ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Stoiximan Basket League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, εξαντλήθηκαν!

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του».