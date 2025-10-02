sports betsson
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Ολυμπιακός: Το ταξίδι από τη Βιτόρια στη Μαδρίτη για το ματς με τη Ρεάλ (vid)

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Μαδρίτη, για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και η ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο από το αεροδρόμιο και την προπόνηση.

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

Spotlight

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 21:45) τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Μόβισταρ Αρένα», για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Μαδρίτη από τη Βιτόρια, όπου αντιμετώπισαν την Τρίτη (30/9) την Μπασκόνια, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, της οποίας επικράτησαν με 102-96, και θέλουν να ολοκληρώσουν την παρουσία τους σε ισπανικό έδαφος με άλλη μία νίκη, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Παράλληλα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προπονήθηκαν στο γήπεδο της «Βασίλισσας» ενόψει του παιχνιδιού τους.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, δημοσίευσε στα social media βίντεο από την άφιξη της αποστολής στη Μαδρίτη, και την προπόνηση στη «Μόβισταρ Αρένα».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)
Euroleague 02.10.25

Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ από τη βροχή (pic)

Νέα προβλήματα με το ΣΕΦ, καθώς το γήπεδο πλημμύρισε ξανά από τη βροχόπτωση που πλήττει την Αττική – Δεν έχει παραδοθεί το γήπεδο ακόμα στην ΚΑΕ

Σύνταξη
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
