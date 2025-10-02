Ολυμπιακός: Το ταξίδι από τη Βιτόρια στη Μαδρίτη για το ματς με τη Ρεάλ (vid)
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Μαδρίτη, για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και η ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο από το αεροδρόμιο και την προπόνηση.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 21:45) τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Μόβισταρ Αρένα», για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Μαδρίτη από τη Βιτόρια, όπου αντιμετώπισαν την Τρίτη (30/9) την Μπασκόνια, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, της οποίας επικράτησαν με 102-96, και θέλουν να ολοκληρώσουν την παρουσία τους σε ισπανικό έδαφος με άλλη μία νίκη, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Παράλληλα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προπονήθηκαν στο γήπεδο της «Βασίλισσας» ενόψει του παιχνιδιού τους.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, δημοσίευσε στα social media βίντεο από την άφιξη της αποστολής στη Μαδρίτη, και την προπόνηση στη «Μόβισταρ Αρένα».
