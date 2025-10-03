Οι νέοι κανονισμοί που θα ισχύσουν στο πρωτάθλημα μπάσκετ

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ στη Stoiximan GBL, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τρεις μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να εφαρμοστεί η αποβολή προπονητή, βοηθού ή κάποιου μέλους από τον πάγκο αν σε περίπτωση εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσει αιφνιδιασμό.

Ακόμη, άλλη μία τροποποίηση αφορά το σουτ από μακρινή απόσταση, αφού πλέον δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χέρι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, εκτός αν πρόκειται για την λήξη περιόδου η αγώνα ή λήξης 24″.

Τρίτον, ακόμη μία αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στα challenges, τα οποία αυξάνονται από ένα σε δύο. Ωστόσο κάθε προπονητής, μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αλλαγές θα σημειωθούν στη Stoiximan GBL, την Α1 Γυναικών, την Elite League και τη National League 1.