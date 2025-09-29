Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Μερικές ώρες έχουν απομείνει για την έναρξη της νέας σεζόν και ο Εργκίν Αταμάν σε νέες του δηλώσεις μίλησε σχετικά με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό του.

Ο Τούρκος τεχνικός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Γάλλος σέντερ θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση το Νοέμβριο και υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί πως λάθος το γεγονός ότι ο θηριώδης ψηλός των «πράσινων» έπαιξε στο Final Four.

Ο Αταμάν φάνηκε κατηγορηματικός σε όλα όσα είπε και ξεκαθάρισε πως ήταν επιθυμία του Λεσόρ να αγωνιστεί, καθώς είχε κάνει σκληρές ατομικές προπονήσεις και ήθελε να δώσει το «παρών» στο Final Four, όπως και έγινε, αφού ο σέντερ του Τριφυλλιού είχε παίξει για 14:37 λεπτά στον ημιτελικό των «πράσινων» κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και είχε πετύχει επτά πόντους.

Μάλιστα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε μεταξύ άλλων, πως αν επί παραδείγματι διεξαγόταν τώρα το Final Four σε δύο εβδομάδες, ίσως έβαζε τον Λεσόρ να παίξει ξανά, ωστόσο τη δεδομένη περίοδο, υπό κανονικές συνθήκες ο Γάλλος θα παίξει όταν θα είναι πλήρως έτοιμος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεσόρ τραυματίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν υπέστη κάταγμα περόνης σε ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια. Στην θέση του Λεσόρ για να καλύψει το κενό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε αποκτήσει τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, τον οποίο στο τέλος της χρονιάς αποδέσμευσε.

Πλέον, στην θέση 5 το Τριφύλλι έχει ενισχυθεί και με τον Ρισόν Χολμς, ενώ υπάρχει και ο Ομέρ Γιουρτσέβεν, με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, να αναμένουν φυσικά και την πολυσυζητημένη επιστροφή του Λεσόρ.