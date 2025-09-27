Αταμάν για Αντετοκούνμπο: «Ίσως στο μέλλον παίξει για τον Παναθηναϊκό…»
Στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί μελλοντικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας σε τουρκικό μέσο.
- Ο Μητσοτάκης εξαφάλισε τουλάχιστον μια φωτογραφία με τον Τραμπ από τη δεξίωση
- Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
- Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει
- Ζευγάρι στην Ινδία παίρνει διαζύγιο γιατί δεν μπορούν να συμφιλιώσουν τα κατοικίδιά τους – «Αφόρητη η κατάσταση»
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Euroleague, όπου την Τρίτη (30/9) θα υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ. Λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο της Τουρκίας, στην οποία αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός αποθέωσε τον «Greek Freak», χαρακτηρίζοντάς τον ως τον αγαπημένο του και τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη του NBA, ενώ μίλησε και για την επιθυμία του Αντετοκούνμπο να αγωνιστεί στην Ευρώπη στο μέλλον, δηλώνοντας ότι θα ήθελε πάρα πολύ να τον προπονήσει στον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:
«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: «Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;» Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να «χτυπήσει» μέσα στο «ζωγραφιστό». Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα», δήλωσε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιάννη ανέφερε, «Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: «Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!»
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
- Ψάχνει αντικαταστάτη του Κάνααν ο Ερυθρός Αστέρας – Ενδιαφέρον για τον Κίον Τζόνσον!
- Μέσα στους ακριβότερους εξτρέμ εκτός ευρωπαϊκού Big-5 ο Τζόλης
- Υποψήφιος καλύτερος Ασιάτης ποδοσφαιριστής ο Ταρέμι (pic)
- H Eλλάδα για πρώτη φορά διοργανώνει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκοποβολής – Που και πότε θα γίνει
- LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις