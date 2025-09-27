Αταμάν για Αντετοκούνμπο: «Ίσως στο μέλλον παίξει για τον Παναθηναϊκό…»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Euroleague, όπου την Τρίτη (30/9) θα υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ. Λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο της Τουρκίας, στην οποία αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός αποθέωσε τον «Greek Freak», χαρακτηρίζοντάς τον ως τον αγαπημένο του και τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη του NBA, ενώ μίλησε και για την επιθυμία του Αντετοκούνμπο να αγωνιστεί στην Ευρώπη στο μέλλον, δηλώνοντας ότι θα ήθελε πάρα πολύ να τον προπονήσει στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: «Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;» Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να «χτυπήσει» μέσα στο «ζωγραφιστό». Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα», δήλωσε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιάννη ανέφερε, «Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: «Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!»