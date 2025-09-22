Το μήνυμα του Αταμάν: «Δημιουργήσαμε ατμόσφαιρα επιπέδου NBA» (pic)

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού να παρευρίσκονται σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα προς τους «πράσινους» φιλάθλους της ομογένειας που στήριξαν την ομάδα στα δύο παιχνίδια με Παρτιζάν και Αδελαΐδα 36ερς, ενώ αποθέωσε και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στις κερκίδες, συγκρίνοντάς την με τα γήπεδα του… NBA. Παράλληλα, συνεχάρη τον Παναθηναϊκό και το NBL για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Το μήνυμα του Αταμάν

«Μόλις φτάσαμε στο τέλος ενός τουρνουά όπου νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ανταγωνιζόταν τους αγώνες του NBA. Συγχαίρω επίσης όλους για την εξαιρετική διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος».