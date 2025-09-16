Ο Αταμάν και τα δάκρυά του στην υποδοχή της Τουρκίας (vid)
Οι Τούρκοι υποδέχτηκαν την Εθνική τους ομάδα μετά το Eurobasket 2025 και ο Εργκίν Αταμάν ήταν εμφανώς συγκινημένος.
Η Εθνική ομάδα της Τουρκίας επέστρεψε από τη Ρίγα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο φετινό Eurobasket και ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του δέχτηκαν «θερμή» υποδοχή από τους συμπατριώτες τους.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού που ήταν εμφανώς συγκινημένος και δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του, μίλησε στους φίλους και τα μέσα της Τουρκίας και δήλωσε περήφανος, αν και στενοχωρημένος με τη δεύτερη θέση, ενώ υποσχέθηκε ότι αργά ή γρήγορα θα φέρει το χρυσό στη χώρα του.
Δείτε το βίντεο με τα δάκρυα του Αταμάν:
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, konuşması öncesinde duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/Qf2oUio6kC
— Tivibu Spor (@tivibuspor) September 15, 2025
«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό», δήλωσε αρχικά.
Στη συνέχεια, ο Αταμάν πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ».
