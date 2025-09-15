Η αντίδραση του Ντένις Σρέντερ στην ανάδειξη του Αταμάν ως κορυφαίου προπονητή του Eurobasket

H Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στη Λετονία όπου επικράτησε με 88-83 της Τουρκίας, έχοντας ως MVP της διοργάνωσης τον Ντένις Σρέντερ.

Μετά το παιχνίδι κι ενώ οι πρωταθλητές βρίσκονταν στο πούλμαν, ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς πληροφορήθηκε πως ο Εργκίν Αταμάν ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής του τουρνουά και από το σχόλιό του φάνηκε πως δεν του άρεσε καθόλου.

Όπως μετέφερε η «BILD», ο Σρέντερ φώναξε «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @ρχί&ι@!», εν μέσω των πανηγυρισμών των Γερμανών στο πούλμαν. Αργότερα, ο Σρέντερ αναδημοσίευσε επίσης ένα απόσπασμα από δηλώσεις του Αταμάν, στο οποίο ο Τούρκος προπονητής ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη αυτή τη στιγμή, και πρόσθεσε ειρωνικά: «Σου φιλάω την καρδιά».