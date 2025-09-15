«Γάμ@τ@ αυτά! Αυτό που έκανες δεν ήταν εύκολο» – Ο Σρέντερ αποθέωσε τον υπηρεσιακό προπονητή της Γερμανίας

Η Γερμανία βίωσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση λίγο πριν το Eurobasket 2025, καθώς ο Άλεξ Μουμπρού αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Στη θέση του ανέλαβε ο βοηθός του, Άλαν Ιμπραχίμαζιτς, που βρέθηκε απότομα στο προσκήνιο. Ο 47χρονος τεχνικός, γεννημένος στο Βελιγράδι και μεγαλωμένος στο Βερολίνο, όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά οδήγησε την Εθνική Γερμανίας στο χρυσό μετάλλιο και στην κορυφή της Ευρώπης. Παρότι θέλησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, ο Ντένις Σρέντερ δεν τον άφησε.

«Λόγω δυσάρεστων συνθηκών, έπρεπε να προπονήσω την ομάδα. Ο Άλεξ Μούμπρου είναι ο προπονητής της ομάδα, αυτός την προπονεί, αλλά για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτής της ομάδας» είπε ο Ιμπραχίμαζιτς, πριν τον διακόψει ο Σρέντερ:

«Όχι! Γάμ@τα@ τα αυτά!» τόνισε ο Γερμανός άσος, καλύπτοντας τα αυτιά του γιου του που κρατούσε αγκαλιά, και συνέχισε: «Συγχαρητήρια στον Άλαν, αυτό που έκανε δεν ήταν εύκολο. Ο Άλεξ είναι ο επικεφαλής προπονητής, αλλά αυτό που έκανε ο Άλαν προπονώντας μας ήταν απίστευτο. Κάναμε εννέα νίκες σε εννέα αγώνες και είχαμε ένα γ@μ@το προπονητικό τιμ».

Το βίντεο από την συνέντευξη τύπου και η παρέμβαση του Σρέντερ:

Dennis Schroder gave due credit to assistant Alan Ibrahimagic, who took over the head coach role from Alex Mumbru during #EuroBasket🗣🇩🇪 pic.twitter.com/8MFjbRwUlt — BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025

Από την πλευρά του, ο Ιμπραχίμαζιτς, με το μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος, ευχαρίστησε τον Σρέντερ, αλλά θέλησε να μοιράσει τα εύσημα σε όλους:

«Σ’ ευχαριστώ, αλλά θέλω και πάλι να πω ότι είμαι περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Αυτή είναι η ποιότητα αυτής της ομάδας, είναι ταλαντούχα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει και υπέροχους ανθρώπους, υπέροχους χαρακτήρες, υπέροχους μαχητές που ποτέ δεν τα παρατάνε, οπότε δεν ήμασταν ποτέ σε πανικό ή νευρικοί γιατί ξέραμε ότι στις κρίσιμες στιγμές, είχαμε τον αρχηγό μας, είχαμε τον Άντι (Όμπστ), είχαμε τον Μπόγκα, όποιος ήταν στο γήπεδο, θα έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις. Ο Ντάνιελ (Τάις) πέτυχε το μοναδικό του σουτ στις κρίσιμες στιγμές, οπότε αυτό λέει τα πάντα για αυτούς τους ανθρώπους».

Κλείνοντας, ο 47χρονος κόουτς θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα για το μέλλον του γερμανικού μπάσκετ:

«Χαίρομαι ως προπονητής νέων που μάχεται για τους νέους παίκτες στη Γερμανία. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες που ανεβαίνουν, και ελπίζω να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παίξουν στην κορυφαία μας λίγκα. Αυτή είναι η αποστολή του Ντένις και αυτής της γενιάς, να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στο μπάσκετ, να φέρουν περισσότερη προσοχή στο μπάσκετ, ώστε η Γερμανία να αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα. Οπότε είναι και θέμα να προσφέρουμε κάτι στη χώρα, και ελπίζω να το έχουμε καταφέρει λίγο αυτή τη φορά, και αυτό θα φανεί στο μέλλον».