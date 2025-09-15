sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
«Γάμ@τ@ αυτά! Αυτό που έκανες δεν ήταν εύκολο» – Ο Σρέντερ αποθέωσε τον υπηρεσιακό προπονητή της Γερμανίας
Μπάσκετ 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:20

«Γάμ@τ@ αυτά! Αυτό που έκανες δεν ήταν εύκολο» – Ο Σρέντερ αποθέωσε τον υπηρεσιακό προπονητή της Γερμανίας

Ο Ντένις Σρέντερ αποθέωσε τον υπηρεσιακό προπονητή, Ιμπραχίμαζιτς που οδήγησε τη Γερμανία στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Γερμανία βίωσε μια πρωτόγνωρη κατάσταση λίγο πριν το Eurobasket 2025, καθώς ο Άλεξ Μουμπρού αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Στη θέση του ανέλαβε ο βοηθός του, Άλαν Ιμπραχίμαζιτς, που βρέθηκε απότομα στο προσκήνιο. Ο 47χρονος τεχνικός, γεννημένος στο Βελιγράδι και μεγαλωμένος στο Βερολίνο, όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά οδήγησε την Εθνική Γερμανίας στο χρυσό μετάλλιο και στην κορυφή της Ευρώπης. Παρότι θέλησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, ο Ντένις Σρέντερ δεν τον άφησε.

«Λόγω δυσάρεστων συνθηκών, έπρεπε να προπονήσω την ομάδα. Ο Άλεξ Μούμπρου είναι ο προπονητής της ομάδα, αυτός την προπονεί, αλλά για μένα είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτής της ομάδας» είπε ο Ιμπραχίμαζιτς, πριν τον διακόψει ο Σρέντερ:

«Όχι! Γάμ@τα@ τα αυτά!» τόνισε ο Γερμανός άσος, καλύπτοντας τα αυτιά του γιου του που κρατούσε αγκαλιά, και συνέχισε: «Συγχαρητήρια στον Άλαν, αυτό που έκανε δεν ήταν εύκολο. Ο Άλεξ είναι ο επικεφαλής προπονητής, αλλά αυτό που έκανε ο Άλαν προπονώντας μας ήταν απίστευτο. Κάναμε εννέα νίκες σε εννέα αγώνες και είχαμε ένα γ@μ@το προπονητικό τιμ».

Το βίντεο από την συνέντευξη τύπου και η παρέμβαση του Σρέντερ:

Από την πλευρά του, ο Ιμπραχίμαζιτς, με το μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος, ευχαρίστησε τον Σρέντερ, αλλά θέλησε να μοιράσει τα εύσημα σε όλους:

«Σ’ ευχαριστώ, αλλά θέλω και πάλι να πω ότι είμαι περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Αυτή είναι η ποιότητα αυτής της ομάδας, είναι ταλαντούχα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει και υπέροχους ανθρώπους, υπέροχους χαρακτήρες, υπέροχους μαχητές που ποτέ δεν τα παρατάνε, οπότε δεν ήμασταν ποτέ σε πανικό ή νευρικοί γιατί ξέραμε ότι στις κρίσιμες στιγμές, είχαμε τον αρχηγό μας, είχαμε τον Άντι (Όμπστ), είχαμε τον Μπόγκα, όποιος ήταν στο γήπεδο, θα έπαιρνε τις σωστές αποφάσεις. Ο Ντάνιελ (Τάις) πέτυχε το μοναδικό του σουτ στις κρίσιμες στιγμές, οπότε αυτό λέει τα πάντα για αυτούς τους ανθρώπους».

Κλείνοντας, ο 47χρονος κόουτς θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα για το μέλλον του γερμανικού μπάσκετ:

«Χαίρομαι ως προπονητής νέων που μάχεται για τους νέους παίκτες στη Γερμανία. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες που ανεβαίνουν, και ελπίζω να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παίξουν στην κορυφαία μας λίγκα. Αυτή είναι η αποστολή του Ντένις και αυτής της γενιάς, να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στο μπάσκετ, να φέρουν περισσότερη προσοχή στο μπάσκετ, ώστε η Γερμανία να αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα. Οπότε είναι και θέμα να προσφέρουμε κάτι στη χώρα, και ελπίζω να το έχουμε καταφέρει λίγο αυτή τη φορά, και αυτό θα φανεί στο μέλλον».

Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)
Eurobasket 2025 15.09.25

Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του – Οι διφορούμενες αναρτήσεις και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»
Eurobasket 2025 15.09.25

Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για την ιστορική επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο μετά από 16 χρόνια και τη σημαντική συνεισφορά του Γιάννη και του Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
