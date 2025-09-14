MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Ο Ντένις Σρέντερ κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος με την Εθνική Γερμανίας και ο ίδιος μαζί με την σπουδαία διάκριση αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης.

Ο NBAer πέτυχε στον τελικό 16 πόντους και 12 ασίστ και πρόσθεσε στο παλμαρέ του ακόμη μία επιτυχία με το εθνόσημο.

Ο Σρέντερ οδήγησε την Γερμανία στη στέψη, ολοκληρώνοντας τις εμφανίσεις του στο τουρνουά με 20,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ ανά αγώνα.