Δεν σταματάει να γίνεται… viral: Ο προκλητικός Σρέντερ κόντρα σε Σλοβενία και Ντόντσιτς (pics, vid)

Ο Ντένις Σρέντερ μπορεί να είναι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και να την οδηγεί στα ημιτελικά του φετινού Eurobasket, όμως την ίδια στιγμή είναι και ένας από τους πιο προκλητικούς παίκτες της διοργάνωσης.

Ο Γερμανός γκαρντ που έχει κατά μέσο όρο 20,1 πόντους σε 28,3 λεπτά συμμετοχής με την εθνική του ομάδα, ωστόσο στον προημιτελικό με τη Σλοβενία δεν είχε καλή παρουσία, είχε πολλά άστοχα σουτ και κυρίως, μια τουλάχιστον προκλητική συμπεριφορά κατά του Λούκα Ντόντσιτς και των αντιπάλων του που έχει γίνει… viral.

Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς τράβηξε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα πάνω του σε μια διεθνή διοργάνωση, καθώς αντιδρούσε προκλητικά σχεδόν σε κάθε φάση με αποτέλεσμα να τραβήξει την προσοχή του κόσμου και των social media.

Συγκεκριμένα, ο Σρέντερ είχε μεν 20 πόντους με 5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 7/9 βολές, αλλά καμία φάση του δεν κυκλοφόρησε στα social media και στο «Χ», παρά μόνο τα «γελάκια» για το 4ο φάουλ του Ντόντσιτς, οι ειρωνείες στον Σλοβένο παικταρά και φυσικά όσα έλεγε και έκανε όταν βρισκόταν στον πάγκο.

Dennis Schroeder’s face after drawing Luka Doncic’s 4th foul in Eurobasket 😂 pic.twitter.com/EmzitcNnNc — 🇺🇸🇧🇸🇭🇹 Malik (🎶The 5-10 Freak🎶) (@MalikG) September 10, 2025

Το βίντεο με τον Σρέντερ να γελάει από τον πάγκο της Γερμανίας:

Δείτε τη φωτογραφία με τον Σρέντερ που προκαλεί τον Ντόντσιτς