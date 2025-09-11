Ο Ντόντσιτς εκνευρίστηκε και χειρονόμησε προς τους διαιτητές του Γερμανία – Σλοβενία (pic, vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ξανά θέμα συζήτησης στο EuroBasket 2025, μετά τον προημιτελικό ανάμεσα στη Σλοβενία και τη Γερμανία. Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς χρεώθηκε με το τέταρτο προσωπικό φάουλ μόλις στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης και δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του.

O Ντόντσιτς γύρισε προς τους διαιτητές και έκανε την την χαρακτηριστική κίνηση χρηματισμού. Πρόκειται για μια κίνηση που τον την έχει ξανακάνει στο παρελθόν, τόσο με τη φανέλα της Σλοβενίας όσο και στο NBA.

Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση (39 πόντους), οι προσπάθειες του Σλοβένου σούπερ σταρ δεν ήταν αρκετές για να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ της ομάδας του. Ο Κλέμεν Πρέπελιτς σχολίασε την επίδραση που είχαν οι βολές στα τελευταία λεπτά, δείχνοντας τη δυσαρέσκεια της ομάδας για τη διαιτησία.

Η χαρακτηριστική χειρονομία του Ντόντσιτς:

Luka Doncic got called for his 4th personal foul and pulled out a money gesture for the referees 👀🇸🇮 #EuroBasket pic.twitter.com/22GKRmLvGO — BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025



Το καλοκαίρι είχε ήδη αποδείξει πως η ομάδα της Σλοβενίας αντιμετώπιζε προβλήματα με αποφάσεις των διαιτητών σε φιλικά παιχνίδια, ενώ ο Ντόντσιτς έχει ξανακάνει παρόμοιες αντιδράσεις σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το MundoBasket 2023 και σε αγώνες του NBA, προκαλώντας πρόστιμα και τεχνικές ποινές.

Η αντίδρασή του στο EuroBasket 2025 είναι απλώς η πιο πρόσφατη απόδειξη πως ο Σλοβένος σταρ δεν διστάζει να δείξει τη δυσαρέσκειά του όταν θεωρεί ότι οι αποφάσεις δεν είναι δίκαιες.