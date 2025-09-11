Ντόντσιτς: «Όταν το παιχνίδι χάλασε δεν πήρα σωστές αποφάσεις – Δεν αξίζαμε να χάσουμε»

Η Σλοβενία ηττήθηκε και αποκλείστηκε από την Γερμανία και από την συνέχεια του Eurobasket 2025, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, με την ομάδα του Σέκουλιτς ωστόσο να έχει έντονα παράπονα από την διαιτητική τριάδα του παιχνιδιού. Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά το παιχνίδι, στάθηκε στην διαιτησία, αλλά και στην εικόνα της ομάδας του, η οποία όπως ανέφερε δεν άξιζε να χάσει, ενώ τόνισε πως ο ίδιος δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις στο τέλος του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντόντσιτς:

Για το ματς: «Τι να πω. Δεν αξίζαμε να χάσουμε. Και το δείξαμε. Τώρα ήμουν με τα παιδιά. Συγχαρητήρια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι μόνο οι παίκτες, αλλά όλοι παλέψαμε, όλοι θέλαμε να κερδίσουμε. Όλοι κάναμε το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν λειτούργησε. Νομίζω ότι έκανα πολλά λάθη. Θα μπορούσα να είχα παίξει καλύτερα στις τελευταίες στιγμές. Όταν το παιχνίδι χάλασε, δεν πήρα τις σωστές αποφάσεις. Όλοι παλέψαμε από την αρχή».

Για τα φάουλ που φορτώθηκε νωρίς: «Αυτό δεν ήταν το μόνο πράγμα που με κρατούσε πίσω. Είχα ήδη κάνει δύο στα πρώτα λεπτά. Αυτό δεν είναι καλό. Στα προημιτελικά, παίζεις για τα ημιτελικά, οπότε πρέπει πραγματικά να πάρεις τις σωστές αποφάσεις».

Για το αν τον ταρακούνησε η ήττα: «Πολύ. Δεν ήμασταν οι καλύτεροι, αλλά θα τερματίζαμε ξανά στην πρώτη τετράδα. Τώρα η Γερμανία, που είναι το φαβορί για το χρυσό, εξακολουθεί να είναι το φαβορί για το χρυσό. Αλλά νομίζω ότι φάνηκε. Η ομάδα έκανε το σωστό, παρόλο που υποτιμήθηκε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς. Θέλαμε υψηλότερους στόχους, αλλά έγινε λόγος για ασέβεια από πολλούς. Θα προτιμούσα να μιλήσω για αυτούς που μας στήριξαν μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ και παλεύουμε για τη Σλοβενία, για τη φανέλα. Όσο κι αν απέτυχα, ήταν δίκαιο. Όλοι παλεύουμε για κάθε μπάλα».