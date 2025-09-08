Σε ρόλο… προπονητή ο Λούκα Ντόντσιτς: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κες» (vid)
Ο Λούκα Ντόντσιτς και ένα απίστευτο βίντεο, όπου τον δείχνει να φωνάζει στους συμπαίκτες του, στο παιχνίδι της Σλοβενίας με την Ιταλία.
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση και οδήγησε τη Σλοβενία στη νίκη επί της Ιταλίας (84-77) και την πρόκριση στους «8» του Eurobasket, σημειώνοντας 42 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Ο αστέρας των Λέικερς όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, και δείχνει συνεχώς γιατί είναι ο ηγέτης της ομάδας.
Μάλιστα, σε ένα τάιμ άουτ πήρε τα… ηνία του προπονητή από τον Σέκουλιτς και άρχισε να φωνάζει στους συμπαίκτες του, ζητώντας να συγκεντρωθούν, καθώς η διαφορά των 19 πόντων που επικρατούσε στη δεύτερη περίοδο μειώθηκε γρήγορα στους 7.
Δείτε το βίντεο με τον… κόουτς Λούκα Ντόντσιτς:
Coach Luka saying something like “Please pull yourselves together, it’s a 7 pt game. Stop bickering for every small thing, it’s us against them, not us against each other!”
(I didn’t translate the expletives 😅) pic.twitter.com/IUpVnzT8xj
— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) September 7, 2025
«Έλα ρε, έλα. Επτά πόντοι είναι, συγκεντρωθείτε όλοι ρε μ@λ@κες. Είστε όλοι γεννημένοι για αυτό, 7 πόντοι είναι. Συγκεντρωθείτε, μην γ@μ!€στ€, πιέστε τους όλους. Παίζουμε εναντίον τους, όχι εναντίον των εαυτών μας», ήταν τα λόγια του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του.
