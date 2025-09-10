Γερμανία – Σλοβενία 99-91: Νίκησε τον Ντόντσιτς και πέρασε στα ημιτελικά (vid)

Ο μαγικός Λούκα Ντόντσιτς αυτή τη φορά δεν έφτανε! Η Σλοβενία πάλεψε μέχρι τέλους με ό,τι δυνάμεις είχε, αλλά οι διαιτητές φόρτωσαν τον 26χρονο σούπερ σταρ γρήγορα με φάουλ, σφύριξαν όλα τα αμφισβητούμενα υπέρ των «πάντσερ» και η Γερμανία εν τέλει επικράτησε με σκορ 99-91, κατακτώντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Στην τετράδα η πρωταθλήτρια Κόσμου θα συναντήσει την έκπληξη της διοργάνωσης, Φινλανδία, που ξεπέρασε προηγουμένως με 93-79 το εμπόδιο της Γεωργίας.

Ο Ντόντσιτς φορτώθηκε από το 23′ (!) με τέσσερα φάουλ και στο τέλος αναμενόμενα… λύγισε, όπως και όλοι οι συμπαίκτες του, με τη Σλοβενία, ωστόσο, να παλεύει σαν λιοντάρι στο παρκέ μέχρι το τελευταίο λεπτό για τη μεγάλη έκπληξη! Φοβερή παράσταση του… διπλού σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς. Double-double με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.

Η Σλοβενία είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ντόντσιτς να είναι φοβερός από το πρώτο λεπτό και να βάζει τους Γερμανούς… στα καλάθια! Ενδεικτικό των παραπάνω είναι ότι το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με το σκορ στο 21-32! Η Γερμανία πίεσε, μειώνοντας σε 34-36 με τον Ομπστ, όμως οι Σλοβένοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-51.

Το τρίποντο του Πρέπελιτς ανέβασε τη διαφορά στο +9 απέναντι στη Γερμανία, που κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ έβλεπε τους Σλοβένους να ξεφεύγουν ξανά! Ωστόσο, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σκόραρε ένα μυθικό buzzer beater πίσω από το κέντρο, μειώνοντας σε 70-74 στο 30′.

Το 65-74 είχε γίνει 77-74, στο τέλος οι Σλοβένοι είχαν τεράστιο εκνευρισμό, πολλοί φλέρταραν με τεχνικές ποινές, ανάμεσά τους και ο Ντόντσιτς.

Ένα δίποντο του Βάγκνερ στο 1.39″, ένα άστοχο τρίποντο του Χρόβατ στην επόμενη φάση και δύο βολές του Μπόνγκα για το 96-89 στο 39′, ήταν οι φάσεις που έκριναν οριστικά τον αγώνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 11 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 5 (1), Βάγκνερ 23 (5/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 13/14 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάις 15 (6/8 δίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σρούντερ 20 (5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 8 (1), Ομπστ 10 (3/6 τρίποντα)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 9 (4/4 δίποντα), Νίκολιτς 4 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πρέπελιτς 13 (1/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/2 βολές), Μούριτς 4 (5 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 4, Χρόβατ 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όμιτς 7 (3/3 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (6/9 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 12/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ)