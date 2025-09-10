Φινλανδία – Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για την παρέα του Μάρκανεν

Η Φινλανδία τα κατάφερε και βρίσκεται στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, μετά από επικράτηση επί της Γεωργίας με 93-79. Οι Γεωργοί πάλεψαν, αλλά εδώ τελειώνει η φετινή τους πορεία. Αξίζει να αναφερθεί πως οι Γεωργιανοί έχουν παρά πολλά παράπονα από την διαιτησία, μετά από αποβολές των Μπιτάτζε και Σενγκέλια.

Η Φινλανδία μπήκε στο παιχνίδι πολύ δυνατά, όντας πολύ εύστοχη και αποκτώντας γρήγορα διψήφια διαφορά. Πέτυχε συνολικά 57 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με 21/35 σουτ εντός πεδίας και 10/15 τρίποντα. Πρωταγωνιστής σε αυτά τα 20 λεπτά, ο Γιαντούνεν με 15 πόντους και 3/3 τρίποντα. Η Γεωργία από την άλλη δυσκολεύτηκε με την ζώνη της Φινλανδίας και σταμάτησε στους 40 πόντους, με τους Σενγκέλια, Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σανάντζε να έχουν τους 38 από αυτούς. Για την ιστορία, ο Σερμαντίνι ήταν αυτός που σημείωσε τους άλλους 2.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γεωργιανοί μπήκαν αποφασισμένοι να γυρίσουν το ματς και αυτό έκαναν. Με ασφυκτικές άμυνες και επιθέσεις μέσω των σταρ τους, έριξαν την διαφορά στους 6 πόντους, 8 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα. Από εκεί όμως όλα πήρανε την κατηφόρα για την Γεωργία, με τον Μπιτάτζε να αποβάλλεται μετά από αγκωνιά στον Γιάντουνεν και στην επόμενη κατοχή να ευστοχεί σε σουτ από τα δέκα μέτρα ο Λιτλ. Προσπάθησαν να το κρατήσουν όσο μπορούσαν οι Σενγκέλια, Σανάντζε και Μαμουκελασβίλι, αλλά με δύο τρίποντα του Βάλτονεν βρέθηκαν ξανά πίσω με 15. Το τελευταίο χτύπημα ήταν η αποβολή του Σενγκέλια με τρία λεπτά στο ρολόι και τους Φινλανδούς εν τέλει να ανοίγουν την διαφορά στους 14.

Οι Μάρκανεν, Μαξούνι και Σαλίν πέτυχαν συνολικά 46 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ της Φινλανδίας ήταν ο Γιάντουνεν με 19. Από την Γεωργία, ο Μαμουκελασβίλι σταμάτησε στους 22 και οι Σενγκέλια, Σανάντζε και Μπιτάτζε σημείωσαν 19, 18 και 14 αντίστοιχα.

Οι Φινλανδοί περιμένουν το παιχνίδι της Σλοβενίας με την Γερμανία για να μάθουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό της διοργάνωσης την Παρασκευή (12/9), ενώ το άλλο ζευγάρι είναι η Ελλάδα με την Τουρκία, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σάλιν 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ενκαμουά 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γιάντουνεν 19 (4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Βάλτονεν 8 (2), Μαξούνι 15 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Μάρκανεν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μούρινεν 7 (1), Γκούσταφσον, Γκράντισον 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 22 (6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπουργιανάτζε 2 (1/6 σουτ), Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 19 (2/2 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σενγκέλια 18 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπιτάτζε 14 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπάλντουιν 2 (0/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οτσχικίτζε