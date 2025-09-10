sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φινλανδία – Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για την παρέα του Μάρκανεν
Μπάσκετ 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:01

Φινλανδία – Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για την παρέα του Μάρκανεν

Η Φινλανδία επικράτησε της Γεωργίας με 93-79 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του Eurobasket.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ghosting στην καθημερινή ζωή: 3 απρόσμενες μορφές αποφυγής

Ghosting στην καθημερινή ζωή: 3 απρόσμενες μορφές αποφυγής

Spotlight

Η Φινλανδία τα κατάφερε και βρίσκεται στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, μετά από επικράτηση επί της Γεωργίας με 93-79. Οι Γεωργοί πάλεψαν, αλλά εδώ τελειώνει η φετινή τους πορεία. Αξίζει να αναφερθεί πως οι Γεωργιανοί έχουν παρά πολλά παράπονα από την διαιτησία, μετά από αποβολές των Μπιτάτζε και Σενγκέλια.

Η Φινλανδία μπήκε στο παιχνίδι πολύ δυνατά, όντας πολύ εύστοχη και αποκτώντας γρήγορα διψήφια διαφορά. Πέτυχε συνολικά 57 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με 21/35 σουτ εντός πεδίας και 10/15 τρίποντα. Πρωταγωνιστής σε αυτά τα 20 λεπτά, ο Γιαντούνεν με 15 πόντους και 3/3 τρίποντα. Η Γεωργία από την άλλη δυσκολεύτηκε με την ζώνη της Φινλανδίας και σταμάτησε στους 40 πόντους, με τους Σενγκέλια, Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σανάντζε να έχουν τους 38 από αυτούς. Για την ιστορία, ο Σερμαντίνι ήταν αυτός που σημείωσε τους άλλους 2.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γεωργιανοί μπήκαν αποφασισμένοι να γυρίσουν το ματς και αυτό έκαναν. Με ασφυκτικές άμυνες και επιθέσεις μέσω των σταρ τους, έριξαν την διαφορά στους 6 πόντους, 8 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα. Από εκεί όμως όλα πήρανε την κατηφόρα για την Γεωργία, με τον Μπιτάτζε να αποβάλλεται μετά από αγκωνιά στον Γιάντουνεν και στην επόμενη κατοχή να ευστοχεί σε σουτ από τα δέκα μέτρα ο Λιτλ. Προσπάθησαν να το κρατήσουν όσο μπορούσαν οι Σενγκέλια, Σανάντζε και Μαμουκελασβίλι, αλλά με δύο τρίποντα του Βάλτονεν βρέθηκαν ξανά πίσω με 15. Το τελευταίο χτύπημα ήταν η αποβολή του Σενγκέλια με τρία λεπτά στο ρολόι και τους Φινλανδούς εν τέλει να ανοίγουν την διαφορά στους 14.

Οι Μάρκανεν, Μαξούνι και Σαλίν πέτυχαν συνολικά 46 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ της Φινλανδίας ήταν ο Γιάντουνεν με 19. Από την Γεωργία, ο Μαμουκελασβίλι σταμάτησε στους 22 και οι Σενγκέλια, Σανάντζε και Μπιτάτζε σημείωσαν 19, 18 και 14 αντίστοιχα.

Οι Φινλανδοί περιμένουν το παιχνίδι της Σλοβενίας με την Γερμανία για να μάθουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό της διοργάνωσης την Παρασκευή (12/9), ενώ το άλλο ζευγάρι είναι η Ελλάδα με την Τουρκία, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σάλιν 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ενκαμουά 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γιάντουνεν 19 (4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Βάλτονεν 8 (2), Μαξούνι 15 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Μάρκανεν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μούρινεν 7 (1), Γκούσταφσον, Γκράντισον 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 22 (6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπουργιανάτζε 2 (1/6 σουτ), Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 19 (2/2 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σενγκέλια 18 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπιτάτζε 14 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπάλντουιν 2 (0/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οτσχικίτζε

Headlines:
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ghosting στην καθημερινή ζωή: 3 απρόσμενες μορφές αποφυγής

Ghosting στην καθημερινή ζωή: 3 απρόσμενες μορφές αποφυγής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Μπάσκετ 10.09.25

Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.

Σύνταξη
Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4
Euroleague 10.09.25

Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4

Κρίσιμη η Τετάρτη στην Euroleague, αφού οι ομάδες-μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν -μέσω ψηφοφορίας- για το πού θα διεξαχθεί το φετινό Final 4 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία
On Field 10.09.25

Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής είναι συγκεντρωμένος στον μεγάλο ημιτελικό κι όχι στις δηλώσεις του Αταμάν, αλλά έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπαν οι Σουηδοί για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας
OT FORUM 10.09.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη - Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία
Κόσμος 10.09.25

Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες - Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη,

Σύνταξη
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» 10.09.25

Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις - Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;
Μετά την Πολωνία 10.09.25

Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Την Τετάρτη, ο πολωνικός στρατός κατέρριψε αρκετά ρωσικά επιθετικά drones. Θα μπορούσαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο