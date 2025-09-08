Η Φινλανδία ήταν η πρώτη που εξέπληξε την μπασκετική Ευρώπη, αφού κατάφερε να αφήσει εκτός Eurobasket, ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Σερβία, ωστόσο, μία μέρα μετά ακολούθησε και η Γεωργία η οποία «έστειλε σπίτι» της τη Γαλλία με μία μεγάλη νίκη.

Φινλανδία και Γεωργία θα συγκρουστούν στα προημιτελικά του Eurobasket των εκπλήξεων, σε ένα σενάριο που πριν την έναρξη του τουρνουά κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβεί.

Καθώς οι «πλάβι» αλλά και οι «τρικολόρ» πήραν το δρόμο της επιστροφής στα… σπίτια τους, δείτε τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στα χρονικά του Eurobasket, όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα της FIBA.

Η μεγάλη νίκη της Φινλανδίας και της Γεωργίας ήρθε να προστεθεί στην «συλλογή» των σπουδαιότερων «μπαμ» που έχουν γίνει στην ιστορία του Eurobasket αλλά και γενικότερα των μεγάλων διοργανώσεων.Από το ένδοξο παρελθόν έως και σήμερα, εφαλτήριο αυτής της παρουσίασης, δεν μπορεί παρά να είναι το έπος του 87′ όταν η Εθνική Μπάσκετ θριάμβευσε επί της ΕΣΣΔ με το 103-101, όταν η νίκη και το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας σε μεγάλες διοργανώσεις ήρθε μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που έμελλε να χαραχτεί στην ιστορία.

Γερμανία…πρωταθλήτρια Ευρώπης 1993

Μέχρι να έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τη Γερμανία το 1993, η εν λόγω χώρα δεν υπολογιζόταν ως δύναμη του αθλήματος.

Την συγκεκριμένη χρονιά λοιπόν, η Γερμανία σόκαρε άπαντες, καθώς όχι μόνο απέκλεισε την Ισπανία αλλά πήρε και τον τίτλο στον τελικό κόντρα στην Ρωσία με το θρυλικό κάρφωμα του Κριστιάν Γουέλπ για το 70-71.

Λετονία- Λιθουανία 2001

Το 2001 η Λετονία κατάφερε ό, τι δεν μπόρεσε να κάνει τώρα η ομάδα του Πορζίνγκις κόντρα στην Λιθουανία, να πάρει δηλαδή τη νίκη.

Σε εκείνο το παιχνίδι οι Λετονοί ήταν αδιαμφισβήτητα αουτσάιντερ, αλλά τα προγνωστικά ανετράπησαν και η ομάδα κέρδισε κόντρα στη Λιέτουβα με 94-76.

Latvia reach Quarter-Finals of #EuroBasket for first time since 2001 when current coach Ainars Bagatskis was a player averaging 17.2ppg! — JEFF TAYLOR (@JeffreyNTaylor) September 12, 2015

Η Γαλλία υπέταξε τη Σερβία το 2005

Είκοσι χρόνια πίσω, Eurobasket 2005, η Σερβία- Μαυροβούνιο ήταν τότε οικοδέσποινα της διοργάνωσης και είχε όλες τις βλέψεις για μετάλλιο.

Η αρμάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε στο ρόστερ της κάποιους κορυφαίους NBAers, όμως η ανατροπή ήρθε από τους τρικολόρ που σε εκείνο το ματς ήταν αουτσάιντερ και εν τέλει επικράτησαν με 74-71.

Η παρέα του Πέρο Άντιτς…απέκλεισε την οικοδέσποινα Λιθουανία το 2011

Παρόλο που κανείς δεν είχε υπολογίσει την Βόρεια Μακεδονία, η ομάδα κατάφερε να αποκλείσει την οικοδέσποινα Λιθουανία που φυσικά, ήταν και το φαβορί στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο αγώνας έληξε με 67-65 με ήττα-σοκ για τους Λιθουανούς.

Η Φινλανδία…το έκανε όπως η Ιταλία το 2022

Η ιστορία, δυστυχώς για τους Σέρβους επαναλαμβάνεται ξανά, αφού είναι στο ίδιο έργο θεατές μετά και από τον αποκλεισμό τους από την Ιταλία το 2022.

Με οδηγό τον Μάρκο Σπίσου ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, η «σκουάντρα ατζούρα» πέταξε εκτός διοργάνωσης στη φάση των 16 την παρέα του Γιόκιτς, o κορυφαίος NBAer προσπάθησε να κάνει τα αδύνατα- δυνατά σε εκείνο το παιχνίδι βάζοντας 32 πόντους, όμως το όνειρο έσβησε για ακόμη μία φορά.

Πολωνία- Σλοβενία, ακόμη μία νίκη σοκ στο Eurobasket 2022

Η Πολωνία επικράτησε της Σλοβενίας με 90-87 στα προημιτελικά του Eurobasket επιτυγχάνοντας μία ιστορική νίκη που απέκλεισε από την διοργάνωση τους κατόχους του τίτλου Ευρώπης τότε.

Ο Ματέους Πονίτκα έκανε «πράγματα και θαύματα» σε εκείνο το παιχνίδι, αφού τελείωσε το ματς με τριπλ-νταμπλ (26π., 16ρ., 10ασ.), ενώ σε «μεγάλα κέφια» σε αυτό το ματς ήταν και ο νατουραλιζέ Τζόρνταν Λόιντ.