Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Eurobasket 2025
Δυνατές μάχες, που θα κρίνουν τις δύο ομάδες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό - Την Παρασκευή (12/9) οι αγώνες.
Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Eurobasket 2025 και πλέον ξέρουμε τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Στον έναν ημιτελικό η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, όπως ήταν γνωστό μετά τα χθεσινά παιχνίδια και στον άλλον η Γερμανία, που επικράτησε το βράδυ της Σλοβενίας θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία, που κέρδισε την Γεωργία.
Αμφότεροι οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (12/9), με το παιχνίδι της Εθνικής μας με την Τουρκία να έχει οριστεί για τις 21:00, ενώ το άλλο ματς θα ξεκινήσει στις 17:00.
Αυτά είναι τα ζευγάρια
17:00 Γερμανία – Φινλανδία
21:00 Ελλάδα – Τουρκία
Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ:
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91
12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
17:00 Γερμανία – Φινλανδία
21:00 Ελλάδα – Τουρκία
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
