Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Eurobasket 2025

Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Eurobasket 2025 και πλέον ξέρουμε τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στον έναν ημιτελικό η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, όπως ήταν γνωστό μετά τα χθεσινά παιχνίδια και στον άλλον η Γερμανία, που επικράτησε το βράδυ της Σλοβενίας θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία, που κέρδισε την Γεωργία.

Αμφότεροι οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (12/9), με το παιχνίδι της Εθνικής μας με την Τουρκία να έχει οριστεί για τις 21:00, ενώ το άλλο ματς θα ξεκινήσει στις 17:00.

Αυτά είναι τα ζευγάρια

17:00 Γερμανία – Φινλανδία

21:00 Ελλάδα – Τουρκία

Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία – Βοσνία 80-72

7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

10. Τουρκία – Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91

12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17:00 Γερμανία – Φινλανδία

21:00 Ελλάδα – Τουρκία

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός 17:00Τελικός 21:00