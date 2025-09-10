Ο Γιάννης που δεν μασάει και η οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Τα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων των Ελλήνων, για την τεράστια πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, φανερώνουν από την μία την ικανοποίηση για την σπουδαία πορεία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και από την άλλη την πίστη ότι θα φτάσουμε μέχρι το… τέλος του δρόμου.

Η ελληνική ομάδα θα κοντραριστεί το βράδυ της Παρασκευής με την Τουρκία, στον μεγάλο ημιτελικό της διοργάνωσης και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης προετοιμάζει τους διεθνείς για τον μεγάλο αγώνα απέναντι στους Τούρκους.

Ο Έλληνας προπονητής κάνει την δουλειά του και ασχολείται με τους παίκτες του, την ώρα που ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν αποφάσισε ν’ ασχοληθεί με την διαιτησία και τον… Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και τι βρήκε να πει δυο μέρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας; Ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει «επιθετικά φάουλ» τα οποία οι διαιτητές δεν σφυρίζουν.

«Επιθετικά» φάουλ όπως για παράδειγμα το αντιαθλητικό του Βαλανσιούνας που δεν δόθηκε ποτέ; Ναι, λέμε για την φάση που ο σέντερ της Λιθουανίας γκρέμισε τον Γιάννη με κίνδυνο τραυματισμού του Έλληνα σούπερ σταρ.

Η φωτογραφία φυσικά, τα λέει όλα για τα «επιθετικά φάουλ» του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ή μήπως είναι «επιθετικά» φάουλ το ανελέητο… ξύλο που τρώει ο Γιάννης από τις αντίπαλες άμυνες σε μια προσπάθεια να τον περιορίσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Είναι προφανές ότι οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Γιάννη φοβίζουν κάθε αντίπαλο κι αυτό φαίνεται όχι μόνο από δηλώσεις αλλά και απ’ το σκληρό παιχνίδι εναντίον του Γιάννη.

Ο Αταμάν θέλησε δυο μέρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό να βάλει στο «στόχαστρο» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά αυτό που πρέπει να κοιτάξει η δική μας ομάδα είναι το σωστό «διάβασμα» του αγώνα κι όχι τα επικοινωνιακά παιχνίδια του Τούρκου προπονητή.

Και είναι σίγουρο πως ο Γιάννης δεν μασάει από mind games και εστιάζει στο πως θα είναι ακόμα καλύτερος στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Οργή των Σουηδών για την διαιτησία στον αγώνα με την Τουρκία

Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας δήλωσε λοιπόν σήμερα ότι βλέπει επιθετικά φάουλ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τα οποία δεν σφυρίζονται, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είδαν οι Σουηδοί από τους διαιτητές στον αγώνα τους με την Τουρκία.

Κι αυτά που θα διαβάσετε δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι οι Σουηδοί που «βράζουν» με τις αποφάσεις των διαιτητών και θεωρούν ότι αποκλείστηκαν από τις λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις.

«Είμαι απογοητευμένος από τους διαιτητές, γίνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κουράστηκα», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Σίμον Μπίργκαρντερ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που σφύριζαν οι διαιτητές, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Τουρκία.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις Σουηδών φιλάθλων για τις αποφάσεις των διαιτητών στον αγώνα με την Τουρκία, με πολλά σχόλια να εστιάζουν στον τρόπο που σφύριξαν (υπέρ των Τούρκων) οι διαιτητές, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι Τούρκοι πήραν δύσκολη νίκη (85-79) αφήνοντας εκτός τους Σουηδούς, αλλά είναι σίγουρο πως οι τελευταίοι θα θυμούνται για πολύ καιρό τα σφυρίγματα των διαιτητών στον συγκεκριμένο αγώνα, ο οποίος ήταν στην «κόψη του ξυραφιού) μέχρι το 38’.

Για να μην ξεχάσουμε κι αυτά που είδαμε δηλαδή…