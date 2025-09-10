Δεν προπονήθηκε ο Όσμαν – Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ελλάδα
Ο Τσέντι Όσμαν προπονήθηκε και είναι αμφίβολος για τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 (12/9, 21:00) κόντρα στην Εθνική μας ομάδα.
Η Τουρκία προετοιμάζεται για την «μάχη» της Παρασκευής (12/9, 21:00), όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική μας ομάδα για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την προετοιμασία της με σημερινή (10/9) προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο της «Riga Arena», με τον Τσέντι Όσμαν να μην συμμετέχει στο πρόγραμμα της ομάδας.
Ο small forward του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στον χθεσινό (9/9) προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία, με τον Ματέους Πονίτκα να πέφτει πάνω στον αστράγαλο του. Ο Αταμάν δήλωσε νωρίτερα ότι ο παίκτης δυσκολεύεται να περπατήσει και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή, ωστόσο ο Όσμαν θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Τι είπε ο Αταμάν για τον Όσμαν
«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες»
Για τον αγώνα με την Ελλάδα: «Στη Euroleague, στα play-offs αντιμετώπισα την προηγούμενη ομάδα μου, την Εφές. Ήταν συναισθηματικά τα play-offs για εμένα. Τώρα στην Ελλάδα είναι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξέρω πως είναι σημαντική η Εθνική για την Ελλάδα, το ίδιο και για την Τουρκία. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Ελλάδα έχει πολύ έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Είναι πολύ καλοί. Έχουν πολύ εμπειρία. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ίσως ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά μετά τον αγώνα με την Σερβία».
