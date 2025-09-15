Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επέστρεψε στη Γερμανία και αποθεώθηκε (vid)
Εν μέσω αποθέωσης η επιστροφή της πρωταθλήτριας Ευρώπης μπάσκετ Εθνικής Γερμανίας, στην χώρα της τη Δευτέρα (15/9).
Η Εθνική ομάδα της Γερμανίας επέστρεψε στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά το 1993, καθώς σε έναν τελικό θρίλερ επικράτησε της Τουρκίας με 88-83, στη Ρίγα της Λετονίας.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης επέστρεψαν τη Δευτέρα (15/9) και γνώρισαν την αποθέωση από τους συμπατριώτες τους.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο αρχηγός και MVP της διοργάνωσης Ντένις Σρούντερ, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του το βαρύτιμο τρόπαιο του EuroBasket 2025 και δέχθηκε τα περισσότερα χειροκροτήματα.
Η είσοδος των παικτών στη σκηνή η οποία είχε στηθεί ειδικά για το γεγονός έγινε υπό τους ήχους του «Final Countdown» των Europe ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με την δική μας Εθνική ομάδα από το 1987 και μετά.
Να σημειώσουμε πως η αποστολή της Γερμανίας εκτός από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο έφεραν μαζί τους και το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είχαν κατακτήσει το 2023 στις Φιλιππίνες νικώντας τη Σερβία (83-77). Έτσι θέλησαν να τονίσουν τις επιτυχίες που έχει το γερμανικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια το οποίο σε επίπεδο Εθνικής ομάδας ανδρών τουλάχιστον, βρίσκεται στην κορυφογραμμή του παγκοσμίου μπάσκετ.
