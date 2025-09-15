Η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία (pics)

Η Γερμανία ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Eurobasket 2025 και η «παρέα» του Ντένις Σρέντερ κατέκτησε πανάξια τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η γερμανική ομάδα επικράτησε της Τουρκίας 88-83 σ’ έναν συγκλονιστικό τελικό, απολαμβάνοντας μια τεράστια επιτυχία.

Δείτε φωτογραφίες από την απονομή και τους πανηγυρισμούς των Γερμανών: