Ο Αταμάν, η ήττα της Τουρκίας στον τελικό και το 1/6 από τον περασμένο Σεπτέμβρη (vids)
Μπάσκετ 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:58

Ο Αταμάν, η ήττα της Τουρκίας στον τελικό και το 1/6 από τον περασμένο Σεπτέμβρη (vids)

Ο Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε σε ακόμη έναν τελικό και μετράει μέσα σε έναν χρόνο μόλις μία νίκη – Το 1/6 του έμπειρου τεχνικού με Παναθηναϊκό και εθνική Τουρκίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Γερμανία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025, επικρατώντας στον τελικό της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν με 88-83 και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Σε ένα σπουδαίο ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Αταμάν δεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του βάθρου, με τον προπονητή της Τουρκίας, αλλά και του Παναθηναϊκού να μετράει έναν χρόνο που έχει χάσει συνολικά 5 φορές σε 6 τελικούς!

Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο του 2024, μέχρι και σήμερα έναν χρόνο αργότερα, ο Αταμάν έχει 1/6 τελικούς είτε σε συλλογικό, είτε σε εθνικό επίπεδο, κάτι που σίγουρα προκαλεί εντύπωση, με τελευταία ήττα που κρίνει τίτλο να είναι της Τουρκίας στη Ρίγα της Λετονίας.

Η αρχή έγινε στο περσινό Σούπερ Καπ Ελλάδας, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό με 86-85, χάνοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στην αναμέτρηση της 29ης Σεπτεμβρίου του 2024, ο Παναθηναϊκός του Αταμάν είχε στα χέρια του την αναμέτρηση, όμως τελικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πανηγύρισε την κούπα.

YouTube thumbnail

Από εκεί και πέρα, ο Αταμάν λίγους μήνες αργότερα πήρε τον μοναδικό τίτλο που έχει κατακτήσει εδώ και έναν χρόνο.

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2025, ο Τούρκος προπονητής στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι επικράτησαν στον τελικό του Ολυμπιακού με 79-75, σε ένα ματς που κρίθηκε στο φινάλε.

YouTube thumbnail

Το αποτυχημένο Final Four του Αταμάν στο Άμπου Ντάμπι:

Ο Αταμάν μετά το Κύπελλο Ελλάδας έχει ξεχάσει τι θα πει νίκη και τίτλος, παρά το γεγονός ότι φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Μάιο πήγε σε δεύτερο σερί Final Four με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε έναν χρόνο νωρίτερα, όμως η ομάδα του Αταμάν απέτυχε παταγωδώς, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, που κατέκτησε και τον τίτλο, αλλά έχασε και από τον Ολυμπιακό στον μικρό τελικό, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη διοργάνωση στην 4η θέση.

YouTube thumbnail

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός ένα μήνα αργότερα συγκρούστηκε με πλεονέκτημα έδρας με τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Stoiximan GBL, όμως δεν κατάφερε ούτε εκεί ο Εργκίν Αταμάν να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Τούρκος παρότι είδε την ομάδα του να προηγείται με 1-0, στη συνέχεια έχασε όλα τα επόμενα ματς, με το τρίτο μάλιστα να είναι μέσα στο ΟΑΚΑ, σε μια μοναδική παράσταση από τον Ολυμπιακό.

Το τελικό 3-1 στους τελικούς, άφησε τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό μόνο με το Κύπελλο την περσινή σεζόν, που μόνο επιτυχημένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε.

Κλείνοντας, ο έμπειρος τεχνικός ήταν αυτός που καθόταν στον πάγκο της Τουρκίας και στο Eurobasket και με σπουδαίες εμφανίσεις την οδήγησε αήττητη μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην ιστορία της, όμως και πάλι δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο.

YouTube thumbnail

Η Τουρκία βρήκε απέναντι της τον Ντένις Σρέντερ και τη Γερμανία και παρότι ήταν μέχρι το φινάλε μέσα στο παιχνίδι ηττήθηκε και έμεινε με το ασημένιο μετάλλιο, σε μια διοργάνωση που πιθανότατα να έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ.

Το 1/6 του Αταμάν μέσα σε έναν χρόνο

❌Ήττα στο Σούπερ Καπ Ελλάδας από τον Ολυμπιακό
✅ Νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό
❌Ήττα στο Final Four της Euroleague από τη Φενέρ
❌Ήττα στο Final Four της Euroleague από τον Ολυμπιακό για την τρίτη θέση
❌Ήττα στους τελικούς της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό
❌Ήττα στον τελικό του Eurobasket από τη Γερμανία

Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Economy
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία 83-88 (Τελικό)
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία 83-88 (Τελικό)

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
