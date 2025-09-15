Ο Αταμάν, η ήττα της Τουρκίας στον τελικό και το 1/6 από τον περασμένο Σεπτέμβρη (vids)

Η Γερμανία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025, επικρατώντας στον τελικό της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν με 88-83 και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Σε ένα σπουδαίο ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Αταμάν δεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του βάθρου, με τον προπονητή της Τουρκίας, αλλά και του Παναθηναϊκού να μετράει έναν χρόνο που έχει χάσει συνολικά 5 φορές σε 6 τελικούς!

Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο του 2024, μέχρι και σήμερα έναν χρόνο αργότερα, ο Αταμάν έχει 1/6 τελικούς είτε σε συλλογικό, είτε σε εθνικό επίπεδο, κάτι που σίγουρα προκαλεί εντύπωση, με τελευταία ήττα που κρίνει τίτλο να είναι της Τουρκίας στη Ρίγα της Λετονίας.

Η αρχή έγινε στο περσινό Σούπερ Καπ Ελλάδας, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό με 86-85, χάνοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στην αναμέτρηση της 29ης Σεπτεμβρίου του 2024, ο Παναθηναϊκός του Αταμάν είχε στα χέρια του την αναμέτρηση, όμως τελικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πανηγύρισε την κούπα.

Από εκεί και πέρα, ο Αταμάν λίγους μήνες αργότερα πήρε τον μοναδικό τίτλο που έχει κατακτήσει εδώ και έναν χρόνο.

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2025, ο Τούρκος προπονητής στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι επικράτησαν στον τελικό του Ολυμπιακού με 79-75, σε ένα ματς που κρίθηκε στο φινάλε.

Το αποτυχημένο Final Four του Αταμάν στο Άμπου Ντάμπι:

Ο Αταμάν μετά το Κύπελλο Ελλάδας έχει ξεχάσει τι θα πει νίκη και τίτλος, παρά το γεγονός ότι φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Μάιο πήγε σε δεύτερο σερί Final Four με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε έναν χρόνο νωρίτερα, όμως η ομάδα του Αταμάν απέτυχε παταγωδώς, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, που κατέκτησε και τον τίτλο, αλλά έχασε και από τον Ολυμπιακό στον μικρό τελικό, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη διοργάνωση στην 4η θέση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός ένα μήνα αργότερα συγκρούστηκε με πλεονέκτημα έδρας με τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Stoiximan GBL, όμως δεν κατάφερε ούτε εκεί ο Εργκίν Αταμάν να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Τούρκος παρότι είδε την ομάδα του να προηγείται με 1-0, στη συνέχεια έχασε όλα τα επόμενα ματς, με το τρίτο μάλιστα να είναι μέσα στο ΟΑΚΑ, σε μια μοναδική παράσταση από τον Ολυμπιακό.

Το τελικό 3-1 στους τελικούς, άφησε τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό μόνο με το Κύπελλο την περσινή σεζόν, που μόνο επιτυχημένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε.

Κλείνοντας, ο έμπειρος τεχνικός ήταν αυτός που καθόταν στον πάγκο της Τουρκίας και στο Eurobasket και με σπουδαίες εμφανίσεις την οδήγησε αήττητη μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην ιστορία της, όμως και πάλι δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο.

Η Τουρκία βρήκε απέναντι της τον Ντένις Σρέντερ και τη Γερμανία και παρότι ήταν μέχρι το φινάλε μέσα στο παιχνίδι ηττήθηκε και έμεινε με το ασημένιο μετάλλιο, σε μια διοργάνωση που πιθανότατα να έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ.

Το 1/6 του Αταμάν μέσα σε έναν χρόνο

❌Ήττα στο Σούπερ Καπ Ελλάδας από τον Ολυμπιακό

✅ Νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό

❌Ήττα στο Final Four της Euroleague από τη Φενέρ

❌Ήττα στο Final Four της Euroleague από τον Ολυμπιακό για την τρίτη θέση

❌Ήττα στους τελικούς της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό

❌Ήττα στον τελικό του Eurobasket από τη Γερμανία