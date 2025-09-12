Θέμα και στη Σερβία οι δηλώσεις Αταμάν: «Άρχισε πάλι…»
Η... χάρη και τα mind games του Εργκίν Αταμάν ενόψει του ημιτελικού του Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα, έφτασαν μέχρι και τη Σερβία.
Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket (12/9, 21:00), με φόντο τον μεγάλο τελικό και την ίδια ώρα ο Εργκίν Αταμάν έχει καταφέρει να γίνει το επίκεντρο του ματς, χάρη στις δηλώσεις του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη «γαλανόλευκη».
Ο τεχνικός των Τούρκων, που έχει ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται στις δηλώσεις του πριν από τα ματς, απασχόλησε μέχρι και τους Σέρβους για όσα είπε για τον «Greek Freak» και την Εθνική με το «Mozzart Sport» να τονίζει ότι «άρχισε τα ίδια».
Αναλυτικά όσα αναφέρουν για τον Αταμάν:
«Ο Αταμάν άρχισε πάλι τα mind games, προσπαθώντας να ασκήσει πίεση τους διαιτητές», έγραψε χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα, θυμίζοντας ότι ο coach του Παναθηναϊκού έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν ανάλογες τακτικές.
«Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους μετά την προπόνηση, είπε πως δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει κανείς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ και ότι γι’ αυτό είναι περισσότερο υπεύθυνος ο Βασίλης Σπανούλης. Ο λόγος; Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και πρώην άσος άσκησε πίεση στους διαιτητές με συνεχείς αναφορές στο γεγονός ότι πρέπει «να δοθεί περισσότερη προσοχή» όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις», σημειώνουν, παραθέτοντας στη συνέχεια τα όσα είπε ο Αταμάν.
