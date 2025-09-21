Αταμάν: «Θα είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και στο δεύτερο φιλικό του στο τουρνουά που γίνεται στην Αυστραλία και προς τιμήν του Παύλου Γιαννακόπουλου, επικρατώντας με 106-89 των Αδελαΐδα 36ερς, με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά αμέσως μετά το παιχνίδι.

Ο Αταμάν μεταξύ άλλων μίλησε και για την κατάσταση του Τσέντι Όσμαν που επέστρεψε τραυματίας από το Eurobasket και αποκάλυψε πως κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό για εμάς. Στο πρώτο μέρος μας αντιμετώπησαν με επιθετικότητα. Ο Σκοτ έβαλε κάποια σουτ, εμείς κάναμε μερικά λάθη στην άμυνα. Οι δυο γκαρντ τους έβαλε 33 πόντους στο πρώτο μέρος. Φυσικά είναι ικανοί να το κάνουν, αλλά εμείς δεν παίζαμε καλή άμυνα. Μιλήσαμε για αυτό στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο μέρος βελτιωθήκαμε αμυντικά, ασκήσαμε περισσότερη πίεση στα γκαρντ τους.

Στην επίθεση βρήκαμε καλύτερο ρυθμό και πόντους στον αιφνιδισμό. Είχαμε καλή οργάνωση από τα γκαρντ μας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλε τα τρίποντα. Τότε κρατήσαμε τον έλεγχο και πήραμε τη νίκη. Ήταν ένα πολύ καλό ματς προετοιμασίας για εμάς και μου άρεσε πολύ ως ομάδα η Αδελαΐδα.

Η φετινή περίοδος προετοιμασίας είναι αρκετά περίεργη για εμάς, γιατί είχαμε 7-8 παίκτες στο EuroBasket. Για αυτό δεν καταφέραμε να προπονηθούμε ως ομάδα. Το διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος του EuroBasket μέχρι και την έναρξη της EuroLeague είναι πολύ σύντομο. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι η ομάδα είναι κατά 90% ίδια με την περσινή χρονιά. Οι παίκτες που κρατήσαμε είναι πολύ έξυπνοι. Το σύστημά μας είναι απλό. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο ματς της EuroLeague, για το οποίο θα έχουμε 7-8 ημέρες προετοιμασίας από τη στιγμή που θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. Ελπίζω να μην επηρεαστούμε από το ταξίδι, από το τζετ λαγκ. Το ρόστερ μας είναι επαρκές και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με το δεξί στην EuroLeague.

Πλέον, έχουμε τον Σορτς, τον Χολμς, ενώ θα έχουμε πάλι μαζί μας τον Γκριγκόνις, που πέρυσι ήταν τραυματίας. Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ κι ο καθένας θα έχει τον ρόλο του στην ομάδα. Παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Συνολικά θα παίξουμε 80-85 παιχνίδια, οπότε θεωρώ ότι αυτό το ρόστερ θα είναι ικανό να παλέψει για τους υψηλούς στόχους που έχουμε στην EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Το επίπεδο του EuroBasket φέτος ήταν πολύ υψηλό. Το EuroBasket είναι μια μίξη της EuroLeague και του NBA. Για εμένα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Έχω πει σε όλους ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η EuroLeague έχει αναπτυχθεί πολύ, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για μένα το NBA είναι περισσότερο show, ενώ η EuroLeague συνδυάζει το θέαμα με την ανταγωνιστικότητα. Ακόμα και στην αρχή της σεζόν τα παιχνίδια της EuroLeague μοιάζουν με αγώνες playoffs. Νομίζω ότι η EuroLeague προσφέρει περισσότερο ενθουσιασμό στον κόσμο.

Έχω παρατηρήσει κάτι, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά η προσέλευση του κόσμου στα ματς της EuroLeague ανεβαίνει, ενώ στα παιχνίδια του NBA μειώνεται σε σχέση με παλαιότερα. Στους Ευρωπαίους αρέσει να βλέπουν παιχνίδια που μοιάζουν με τελικό. Επίσης πλέον έχουμε πολλούς αστέρες στην EuroLeague. Νομίζω ότι το NBA έχει χάσει λίγο τη δημοφιλία του στην Ευρώπη. Αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Για αυτό τώρα θέλουν να έρθουν και να φτιάξουν μια νέα λίγκα στην Ευρώπη.

Ελπίζω όλα είναι καλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Φυσικά το NBA κάνει εξαιρετικό μάρκετινγκ, όμως η ποιότητα του μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της regular season. Φυσικά τα playoffs και οι τελικοί του NBA είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά από την 1η Οκτωβρίου, η EuroLeague θα είναι στο καλύτερο επίπεδο του κόσμου.

Πιστεύω ότι ο Όσμαν θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αυτή τη στιγμή κάνει θεραπείες στην Αθήνα. Ελπίζω ότι 2-3 ημέρες πριν το παιχνίδι, θα μπορέσει να μπει στις ομαδικές προπονήσεις».