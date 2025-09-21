Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς και έκανε το 2/2 στο τουρνουά που γίνεται στην Αυστραλία στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς είχε επικρατήσει και της Παρτιζάν στο πρώτο παιχνίδι.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 26 πόντους, ο Ρισόν Χολμς έκανε double-double με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Ρογκαβόπουλος που σημείωσε 14 πόντους με 4/6 τρίποντα, προσθέτοντας και 8 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν. Οι 36ερς προηγήθηκαν με 7-15 στο 5’40”, χάρη σε τρία τρίποντα του Βασίλιεβιτς. Αμέσως μετά ο Εργίν Αταμάν έκανε αλλαγές στην πεντάδα του, με τους πράσινους να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 19-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το «τριφύλλι» ανέβασε κάπως την απόδοσή του όμως στο δεύτερο μισό του δεκαλέπτου έμεινε πίσω, με τον Ρισόν Χολμς να είναι πρωταγωνιστής από τις πρώτες κιόλας φάσεις του ματς. Από τους 36ερς μεγάλη ζημιά έκανε ο Κότον που έβαλε τους 15 από τους 28 πόντους της ομάδας του. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τους πράσινους στο -8 και σκορ 47-39.

Σλούκας, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χολμς ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν στο β’ μέρος, με την επίθεση του Παναθηναϊκού να λειτουργεί πια πολύ πιο αποτελεσματικά. Το 34-21 επιμέρους σκορ της περιόδου τα λέει όλα με τους πράσινους να κλείνουν το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με +5 και σκορ 73-68.

Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Αταμάν ξεκίνησε να βάζει με μεγάλη συχνότητα τα σουτ, με τους Ρογκαβόπουλο και Ναν να «πυροβολούν», ανοίγοντας τη διαφορά. Το αρχικό 8-0 της περιόδου ήταν αρκετό για να… αποτελειώσεις τους Αυστραλούς, οι οποίοι δεν κατάφεραν από εκεί και πέρα να κάνουν κάτι για να αντισταθούν στο «τριφύλλι», με το τελικό 106-89 υπέρ του Παναθηναϊκού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89

Οι συνθέσεις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 11 (1 τρίποντο, 10 ασίστ), Ναν 26 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 19 (2), Γιούρτσεβεν 6 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 4 (1), Χολμς 14 (9 ριμπάουντ), Σλούκας (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 9 (2), Μήτογλου 12 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

ΑΔΕΛΑΪΔΑ 36ΕΡΣ (Γουέλς): Κάμερον 5 (1), Χάμφρις 12, Κότον 24 (3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Βασίλιεβιτς 22 (6/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τσίταμ 11 (1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κένιον 2, Γουάιτ 2, Μπλέιζενμπεργκ 7, Χάρις, Ράσμουσεν