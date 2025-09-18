Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.
Με το δεξί ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», επικρατώντας με 91-82 της Παρτιζάν. Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και ο «διπλός» Ομέρ Γιούρτσεβεν με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός είχε στη διάθεσή του τους περισσότερους παίκτες, καθώς τα ξημερώματα ενσωματώθηκαν και οι διεθνείς με τον Εργκίν Αταμάν.
Επόμενο ματς για τους «πράσινους» είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (21/9, 12:00) απέναντι στους Αδελαίδα 36ers.
Τα highlights του αγώνα
Η εξέλιξη του αγώνα
Στα πρώτα λεπτά οι παίκτες των δύο ομάδων προσπάθησαν να βρουν ρυθμό, με την Παρτιζάν να είναι πιο εύστοχη στα ελεύθερα σουτ, με τους Οτσεκόφσκι και Ουάσινγκτον να οδηγούν στο σκορ τους Σέρβους στο δεκάλεπτο (20-27) . Στη δεύτερη περίοδο, το «τριφύλλι» βρήκε ρυθμό με κάποια εύστοχα σουτ και δημιουργίες των Κέντρικ Ναν, Γιούρτσεβεν, Σαμποντούροβ, κλείνοντας το ημίχρονο στο 37-44.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πάτησε «γκάζι» στην τρίτη περίοδο, έσφιξε την άμυνα της, κάνοντας επιμέρους 19-8 μέχρι το 27′ και προσπέρασε στο σκορ με 62-68 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το «τριφύλλι» διαχειρίστηκε σωστά το ρυθμό και στην τελευταία περίοδο και έφτασε στη νίκη με 91-82.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82
