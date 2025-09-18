sports betsson
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Ξεκινά στην Αυστραλία, όπου από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκονται Αταμάν και διεθνείς του Παναθηναϊκού, το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» – Sold out το πρώτο ματς κόντρα στην Παρτιζάν.

Στη Μελβούρνη βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες το πρώτο γκρουπ των παικτών του Παναθηναϊκού ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Τα ξημερώματα Πέμπτης (18/9) έφτασε στην Αυστραλία μετά από πολύωρο ταξίδι και το γκρουπ των διεθνών που αγωνίστηκαν στο Eurobasket. Λίγες ώρες μάλιστα έκαν και την πρώτη τους προπόνηση ενόψει του σημερινού αγώνα (18/9, 12:30) με την Παρτίζαν στην «John Cain Arena».

Συγκεκριμένα, έφτασαν οι Εργκίν Αταμάν, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Λίγο πριν από το τζάμπολ αναμένεται στην Μελβούρνη και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος θα αγωνιστεί στην επόμενη αναμέτρηση με τους Αδελαίδα 36ers, στο Σίδνεϊ.

Στην Αθήνα παρέμειναν οι Τσέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.

Sold out η αναμέτρηση με την Παρτιζάν

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεκινάει σήμερα στην μακρινή Αυστραλία, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Παρτιζάν.

Μάλιστα, στο παιχνίδι της «John Cain Arena» δεν θα πέφτει καρφίτσα, καθώς ανακοινώθηκε sold out από τη διοργανώτρια αρχή NBL, με το γήπεδο να αναμένεται να φιλοξενήσει 10.000 φιλάθλους των δύο ομάδων.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Παρτίζαν θα είναι προγραμματισμένο για τις 12.30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Economy
Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

World
Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

Fed: Πώς απομονώθηκε ο εκλεκτός του Τραμπ

On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Μπάσκετ 17.09.25

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Έρευνα 18.09.25

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις
Φόρος Ζουκμάν 18.09.25

Το τελεσίγραφο στον Γάλλο πρωθυπουργό, Λεκορνί, είναι σαφές: Ή θα φορολογήσεις τους πλούσιους ή θα πέσεις

Ο Λεκορνί φοβάται ότι επιβάλλοντας τον φόρο, όπως απαιτούν οι Σοσιαλιστές, θα χάσει τη στήριξη των δεξιών συμμάχων του και των εργοδοτών. Χωρίς αυτόν όμως, η κυβέρνησή του μετρά μέρες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Πασαρέλα του καλού 18.09.25

Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ – Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο
Κόσμος 18.09.25

Συνεδριάζει εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα - Αύξηση της πίεσης στις ΗΠΑ που ετοιμάζονται για ακόμα ένα βέτο

Το ΣΑ του ΟΗΕ συνεδριάζει ενώ το Ισραήλ υλοποιεί το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστίνιων από τη Γάζα - Οι ΗΠΑ για ακόμα μία φορά αναμένεται να θέσουν βέτο σε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Το ξεχωριστό μήνυμα των Νταβίντ Λουίζ – Ροντινέι: «Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας»

Καλοί φίλοι και συμπαίκτες, ο Νταβίντ Λουίζ και ο Ροντινέι έστειλαν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μήνυμα μετά το Ολυμπιακός - Πάφος που τους βρήκε αντίπαλους για μόνο 90 λεπτά.

Σύνταξη
Φέτα: Ο αντίκτυπος από την επιδημία της ευλογιάς – Οι εκτιμήσεις της αγοράς
Εκτιμήσεις της αγοράς 18.09.25

Σοβαρός ο κίνδυνος για τη φέτα λόγω της ευλογιάς - Πότε θα γίνει εμφανές το πρόβλημα

Oι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει τη γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα - Τους επόμενους μήνες η τιμή στη φέτα θα πιεστεί, ενώ εμφανής θα είναι ο αντίκτυπος από το 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Απόρρητο