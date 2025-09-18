Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Στη Μελβούρνη βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες το πρώτο γκρουπ των παικτών του Παναθηναϊκού ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Τα ξημερώματα Πέμπτης (18/9) έφτασε στην Αυστραλία μετά από πολύωρο ταξίδι και το γκρουπ των διεθνών που αγωνίστηκαν στο Eurobasket. Λίγες ώρες μάλιστα έκαν και την πρώτη τους προπόνηση ενόψει του σημερινού αγώνα (18/9, 12:30) με την Παρτίζαν στην «John Cain Arena».

Συγκεκριμένα, έφτασαν οι Εργκίν Αταμάν, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Λίγο πριν από το τζάμπολ αναμένεται στην Μελβούρνη και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος θα αγωνιστεί στην επόμενη αναμέτρηση με τους Αδελαίδα 36ers, στο Σίδνεϊ.

Στην Αθήνα παρέμειναν οι Τσέντι Όσμαν, Τι Τζέι Σορτς, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.

Sold out η αναμέτρηση με την Παρτιζάν

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεκινάει σήμερα στην μακρινή Αυστραλία, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Παρτιζάν.

Μάλιστα, στο παιχνίδι της «John Cain Arena» δεν θα πέφτει καρφίτσα, καθώς ανακοινώθηκε sold out από τη διοργανώτρια αρχή NBL, με το γήπεδο να αναμένεται να φιλοξενήσει 10.000 φιλάθλους των δύο ομάδων.

Το τζάμπολ του αγώνα με την Παρτίζαν θα είναι προγραμματισμένο για τις 12.30 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.