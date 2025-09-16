Sold out το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός του Μαρτίου για την Ευρωλίγκα (pic)

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στον Σεπτέμβριο, μπορεί η χρονιά στο μπάσκετ να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, όμως η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη το πρώτο sold out της σεζόν, για την Ευρωλίγκα.

Οι Ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν πως τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Παναθηναϊκό τον ερχόμενο… Μάρτιο εξαντλήθηκαν, ενώ τόνισαν πως πολύ κοντά σε sold out είναι οι αγώνες με Ντουμπάι, Μονακό και Φενέρμπαχτσε.

🎫 Το πρώτο Sold Out της χρονιάς είναι γεγονός! Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (06/03/26) στην Ευρωλίγκα!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/C9oynUjrOG — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 16, 2025

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός!

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026).

Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe».